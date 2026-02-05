Kirobbanó kereset: ráugrottak a befektetők a magyar kötvényekre

Aukciókat tartott ma az Államadósságkezelő Központ, 3 állampapírt kínált eladásra a befektetőknek.

A 10 éves lejáratú, 2035/A sorozatból az ÁKK 25 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 144,36 milliárd forint volt, így a lefedettség 577% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 70 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,43% és 6,47% között szórt, az átlaghozam 6,46% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 20 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 1 ponttal volt nagyobb.

Az 5 éves lejáratú, 2031/B sorozatból az ÁKK 25 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 97,17 milliárd forint volt, így a lefedettség 389% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 45 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,18% és 6,2% között szórt, az átlaghozam 6,19% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 13 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 2 ponttal volt kisebb.

A 3 éves lejáratú, 2029/C sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 108,59 milliárd forint volt, így a lefedettség 543% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 50 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,08% és 6,11% között szórt, az átlaghozam 6,1% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 4 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 1 ponttal volt kisebb.

Összességében a három kötvényből a tervezett 70 milliárd forint helyett 165 milliárdnyit adott el az adósságkezelő rendre a legutóbbi aukciónál alacsonyabb hozam mellett.

A 10 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása

Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai Dátum Futamidő Értékpapír Meghirdetett mennyiség (m Ft) Benyújtott mennyiség (m Ft) Elfogadott mennyiség (m Ft) Max hozam Átlag hozam Min hozam 2026-02-05 10Y 2035/A 25 000 144 361 70 000 6,47 6,46 6,43 2026-02-05 5Y 2031/B 25 000 97 174 45 000 6,20 6,19 6,18 2026-02-05 3Y 2029/C 20 000 108 586 50 000 6,11 6,10 6,08 2026-02-03 3M D260527 30 000 49 913 40 000 6,18 6,13 6,00 2026-01-29 12M D261223 30 000 45 143 30 000 6,09 6,07 6,00 2026-01-28 6M D260819 30 000 15 434 10 000 6,10 6,08 6,00 2026-01-15 15Y 2041/A 10 000 30 999 15 000 7,12 7,11 7,09 2025-11-20 20Y 2051/G 10 000 13 010 10 000 7,52 7,49 7,46 2025-02-13 30Y 2051/G 10 000 14 610 10 000 6,97 6,94 6,93 Adatok forrása: ÁKK.

További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.

Címlapkép forrása: AI/Portfolio

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio