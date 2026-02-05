Kirobbanó kereset: ráugrottak a befektetők a magyar kötvényekre

A 10 éves lejáratú, 2035/A sorozatból az ÁKK 25 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 144,36 milliárd forint volt, így a lefedettség 577% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 70 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,43% és 6,47% között szórt, az átlaghozam 6,46% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 20 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 1 ponttal volt nagyobb.
Az 5 éves lejáratú, 2031/B sorozatból az ÁKK 25 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 97,17 milliárd forint volt, így a lefedettség 389% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 45 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,18% és 6,2% között szórt, az átlaghozam 6,19% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 13 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 2 ponttal volt kisebb.
A 3 éves lejáratú, 2029/C sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 108,59 milliárd forint volt, így a lefedettség 543% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 50 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,08% és 6,11% között szórt, az átlaghozam 6,1% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 4 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 1 ponttal volt kisebb.
Összességében a három kötvényből a tervezett 70 milliárd forint helyett 165 milliárdnyit adott el az adósságkezelő rendre a legutóbbi aukciónál alacsonyabb hozam mellett.
A 10 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása
|Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai
|Dátum
|Futamidő
|Értékpapír
|Meghirdetett mennyiség (m Ft)
|Benyújtott mennyiség (m Ft)
|Elfogadott mennyiség (m Ft)
|Max hozam
|Átlag hozam
|Min hozam
|2026-02-05
|10Y
|2035/A
|25 000
|144 361
|70 000
|6,47
|6,46
|6,43
|2026-02-05
|5Y
|2031/B
|25 000
|97 174
|45 000
|6,20
|6,19
|6,18
|2026-02-05
|3Y
|2029/C
|20 000
|108 586
|50 000
|6,11
|6,10
|6,08
|2026-02-03
|3M
|D260527
|30 000
|49 913
|40 000
|6,18
|6,13
|6,00
|2026-01-29
|12M
|D261223
|30 000
|45 143
|30 000
|6,09
|6,07
|6,00
|2026-01-28
|6M
|D260819
|30 000
|15 434
|10 000
|6,10
|6,08
|6,00
|2026-01-15
|15Y
|2041/A
|10 000
|30 999
|15 000
|7,12
|7,11
|7,09
|2025-11-20
|20Y
|2051/G
|10 000
|13 010
|10 000
|7,52
|7,49
|7,46
|2025-02-13
|30Y
|2051/G
|10 000
|14 610
|10 000
|6,97
|6,94
|6,93
|Adatok forrása: ÁKK.
További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.
