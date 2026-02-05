  • Megjelenítés
Kissé lehangoló lett az év vége a boltokban
Hiába a kormányzati transzferek, a bolti forgalom csak mérsékelten tudott növekedni decemberben is, az egész évet nézve pedig 3 százalék alatt maradt a növekedés. Ez elmarad a lakosság teljes fogyasztásának növekedési ütemétől, vagyis vélhetően a külföldi online vásárlások és a szolgáltatások vitték el a magyarok pénzét, de megtakarításra is juthatott.

A kiskereskedelmi forgalom mindössze 0,2 százalékkal haladta meg decemberben az előző havi szintet a naptárhatással és szezonálisan igazított adatok szerint. Ez azt jelenti, hogy az év végére sem sikerült érdemben gyorsítani. Azok a transzferek, amelyek részben vagy egészben a kiskereskedelmet is hivatottak gyorsítani, mint például a nyugdíjasoknak adott utalványok vagy a családi adókedvezmények emelése, nem tudta élénkíteni a vásárlási kedvet.

A hosszabb távú idősoron is látszik, hogy 2023 közepe óta emelkedő trend van a kiskereskedelmi forgalomba ám ennek ütemét egyáltalán nem nevezhetünk dinamikusnak.

Éves összevetésben a forgalom decemberben 3,5 százalékkal emelkedett. Ezen belül

  • az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2,1 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 78 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 3,3 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 3,1 százalékkal csökkent.
  • A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 4,3 százalékkal bővült.
  • Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 9,3 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 2,8 százalékkal emelkedett.
  • Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 1,7 százalékkal nőtt.

2025 egészében a forgalom 2,9 százalékkal bővült.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 2,5, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,4, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,8 százalékkal nőtt az értékesítés volumene.

