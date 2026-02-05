  • Megjelenítés
Komoly ciklon csapott le a horvát partokra
Komoly ciklon csapott le a horvát partokra

Ciklonális hatás miatt jelentős áradás sújtotta Horvátország adriai partvidékét: a dagály magassága helyenként megközelítette az egy métert. A vihar okozta károk nyomán csak Kaštela városából mintegy kétszáz segélykérést regisztráltak, miközben az előrejelzések további időjárási szélsőségekre figyelmeztetnek - tudósított az Infostart.

A Spliti Tengeri Meteorológiai Központ csütörtöki jelentése szerint ciklonális időjárási helyzet miatt rendkívüli mértékben megemelkedett az Adriai-tenger vízszintje Dalmácia partjainál. A dagály magassága elérte a 95 centimétert, ami komoly fennakadásokat okozott a térségben.

Az áradás következtében számos part menti település és szigeti közösség rakpartjait öntötte el a tengervíz. A természeti jelenség Kaštelát érintette a legsúlyosabban, ahol a víz több épületbe is betört, köztük vendéglátóhelyekbe és kereskedelmi üzletekbe.

A kaštelai tűzoltóság közel kétszáz lakossági bejelentést kapott az árvízkárokkal kapcsolatban. A mentési és kárelhárítási munkálatok csütörtökön is folyamatosan zajlottak.

A meteorológiai mérések szélsőséges időjárási körülményeket rögzítettek: Palagruža térségében nyolc méter magas hullámokat figyeltek meg, Split környékén pedig a déli irányú széllökések sebessége elérte az óránkénti 130 kilométert.

Az előrejelzések szerint pénteken a tovább erősödő déli szél újabb nehézségeket okozhat a térségben.

Címlapkép forrása: Shutterstock

