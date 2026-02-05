Komoly ciklon csapott le a horvát partokra

A Spliti Tengeri Meteorológiai Központ csütörtöki jelentése szerint ciklonális időjárási helyzet miatt rendkívüli mértékben megemelkedett az Adriai-tenger vízszintje Dalmácia partjainál. A dagály magassága elérte a 95 centimétert, ami komoly fennakadásokat okozott a térségben.
Az áradás következtében számos part menti település és szigeti közösség rakpartjait öntötte el a tengervíz. A természeti jelenség Kaštelát érintette a legsúlyosabban, ahol a víz több épületbe is betört, köztük vendéglátóhelyekbe és kereskedelmi üzletekbe.
High tide and powerful southerly winds flooded parts of Croatia’s Dalmatian coast overnight, with Kaštela the worst hit as sea levels rose to 95 cm. Emergency crews received around 200 calls as seawater inundated homes, cafes and restaurants. Authorities warn more strong winds…— Balkan View (@BalkanView2025) February 5, 2026
A kaštelai tűzoltóság közel kétszáz lakossági bejelentést kapott az árvízkárokkal kapcsolatban. A mentési és kárelhárítási munkálatok csütörtökön is folyamatosan zajlottak.
A meteorológiai mérések szélsőséges időjárási körülményeket rögzítettek: Palagruža térségében nyolc méter magas hullámokat figyeltek meg, Split környékén pedig a déli irányú széllökések sebessége elérte az óránkénti 130 kilométert.
Az előrejelzések szerint pénteken a tovább erősödő déli szél újabb nehézségeket okozhat a térségben.
Címlapkép forrása: Shutterstock
