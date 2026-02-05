Koncessziós formában valósulhat meg egy új gyorsforgalmi út Magyarországon

A Nemzeti Koncessziós Iroda feltételes közbeszerzést írt ki egy 41 kilométer hosszú gyorsforgalmi út megvalósítására Vas megyében,

a tervek szerint az új útszakasz Kőszeget és Körmendet kötné össze Szombathelyen keresztül.

Az európai uniós közbeszerzési értesítőben megjelent felhívás szerint az állam koncessziós partner bevonásával kívánja megvalósítani a projektet. A konstrukció lényege, hogy a kivitelező saját forrásból építi meg az utat, majd a későbbi üzemeltetési időszakban az államtól kapott díjazásból térül meg a befektetése.

A mostani terv jelentősen eltér a korábbi kormányzati bejelentésektől. Lázár János építési és közlekedési miniszter decemberben még arról beszélt, hogy a kabinet egy Vas megyén áthaladó autópálya megépítéséről döntött. Ennek bekerülési költségét 350–360 milliárd forintra becsülték, és a beruházást költségvetési forrásból tervezték finanszírozni.

A friss közbeszerzési felhívás alapján azonban nem autópálya, hanem alacsonyabb besorolású gyorsforgalmi út épülne. A finanszírozás sem közvetlenül az állami költségvetésből történne, hanem magánforrásból, koncessziós konstrukcióban. A tender nem tartalmaz konkrét költségbecslést: a pályázóknak kell ajánlatukban megjelölniük, milyen összegért vállalnák a projekt megvalósítását.

