  • Megjelenítés
Koncessziós formában valósulhat meg egy új gyorsforgalmi út Magyarországon
Gazdaság

Koncessziós formában valósulhat meg egy új gyorsforgalmi út Magyarországon

Portfolio
A Nemzeti Koncessziós Iroda feltételes közbeszerzési eljárást hirdetett egy 41 kilométeres gyorsforgalmi út megépítésére Vas vármegyében, szúrta ki az ugytudjuk.hu. Az új szakasz Kőszeget kötné össze Körmenddel, Szombathely érintésével, a beruházás pedig a korábbi kormányzati tervektől eltérően koncessziós, magánfinanszírozású formában valósulna meg.

A Nemzeti Koncessziós Iroda feltételes közbeszerzést írt ki egy 41 kilométer hosszú gyorsforgalmi út megvalósítására Vas megyében,

a tervek szerint az új útszakasz Kőszeget és Körmendet kötné össze Szombathelyen keresztül.

Az európai uniós közbeszerzési értesítőben megjelent felhívás szerint az állam koncessziós partner bevonásával kívánja megvalósítani a projektet. A konstrukció lényege, hogy a kivitelező saját forrásból építi meg az utat, majd a későbbi üzemeltetési időszakban az államtól kapott díjazásból térül meg a befektetése.

A mostani terv jelentősen eltér a korábbi kormányzati bejelentésektől. Lázár János építési és közlekedési miniszter decemberben még arról beszélt, hogy a kabinet egy Vas megyén áthaladó autópálya megépítéséről döntött. Ennek bekerülési költségét 350–360 milliárd forintra becsülték, és a beruházást költségvetési forrásból tervezték finanszírozni.

Még több Gazdaság

Látogatási tilalmat rendeltek el egy kórházban

Új fejezet Paks II. nukleáris tündérmeséjében – most dől el, álom vagy rémálom lesz belőle

Tovább emelkedik a légúti megbetegedések száma, 30%-kal több az influenzás mint egy hete

A friss közbeszerzési felhívás alapján azonban nem autópálya, hanem alacsonyabb besorolású gyorsforgalmi út épülne. A finanszírozás sem közvetlenül az állami költségvetésből történne, hanem magánforrásból, koncessziós konstrukcióban. A tender nem tartalmaz konkrét költségbecslést: a pályázóknak kell ajánlatukban megjelölniük, milyen összegért vállalnák a projekt megvalósítását.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Figyelem, meglepő bejelentés jött a 14. havi nyugdíj folyósításáról
Egyezség született Moszkva és Kijev között, kiakadtak Trumpon Ukrajnában – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön
Kormányinfó: újabb béremelés jöhet a közszférában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility