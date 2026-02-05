  • Megjelenítés
Kormányinfó: újabb béremelés jöhet a közszférában
Gazdaság

Kormányinfó: újabb béremelés jöhet a közszférában

Portfolio
Gulyás Gergely a megemelt bérekről és családtámogatásokról szóló tájékoztatóval kezdte a Kormányinfót. Arról is beszélt, hogy azok a dolgozók, akiknek nem jár a fegyverpénz, de a honvédelemben dolgoznak, ők is kaphatnak béremelést. Arról is szó volt, hogy jövő héten döntenek az árrésstopokról, de sok érv szól amellett, hogy meghosszabbítsák.
Megosztás

A 100 milliárd forint 40 ezer háztartásnak segíthet az energiatárolásban

Az energiatárolási pályázat keretében 100 milliárd forint áll rendelkezésre, amely mintegy 40 ezer háztartás számára nyújthat segítséget.

A támogatás elsősorban azokat célozza, akik kikerülnek a szaldó elszámolásból

Ennek megfelelően fog a kormány a keretemelésről dönteni – mondta Gulyás Gergely.

Megosztás

Jövő héten döntenek az árrésstopról

Az árréstop kivezetésével kapcsolatban Gulyás Gergely közölte:

a következő ülésen döntenek arról, mi legyen az intézkedés jövője.

A miniszter szerint az árréstop jó döntésnek bizonyult, hatékony eszköz volt az árak letörésében, és a tapasztalatok alapján bevált.

Hozzátette, hogy lát érveket amellett, hogy az intézkedést meghosszabbítsák.

Megosztás

Újabb béremelés jöhet a közszférában

Az egymillió forintos otthonteremtési támogatás mindenkinek jár, így a honvédelmi dolgozóknak is.

A fegyverpénznek van egy gyakorlata, amellyel az állam elismeri a fegyveres szervezetek dolgozóinak erőfeszítését.

A terv, hogy a mellettük dolgozók is kapjanak fizetésemelést még idén tavasszal

- tette hozzá Gulyás.

Megosztás

Holnaptól érkezik készpénzben a 13. nyugdíj és a 14. első részlete

Gulyás Gergely arról számolt be, hogy a 13. és 14. havi nyugdíjak kifizetése napokon belül megkezdődik.

A postai kézbesítést választók már pénteken megkaphatják az összegeket, míg a banki utalást kérőknél a jóváírás február 12-én és 13-án várható.

Megosztás

75 ezren igényelték az energiatárolási támogatást

75 ezren nyújtottak be pályázatot energiatároló programra, amelynek a keretösszegét 100 milliárdról felemelik majd - Gulyás Gergely ígérete szerint.

Az energiatárolókra március 15-ig lehet pályázni.

Megosztás

Megérkeztek a magasabb bérek

Meghallgatták Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter beszámolóját az érkező magasabb bérekről és juttatásokról. A kormányzati intézkedések közé tartozik a minimálbér emelése, új adómentességek bevezetése, valamint az adócsökkentések is, amelyek közül kiemelkedik, hogy az idei évtől a 40 év alatti anyák mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól.

Gulyás Gergely elmondta, hogy

a munkavállalók többsége nem a minimálbért, hanem a garantált bérminimumot keresi.

Kitért arra is, hogy a pedagógusbérek jelentősen nőttek: a tanárok átlagbére már megközelíti a bruttó 936 ezer forintot.

A kulturális és a szociális szférában szintén történt béremelés, ugyanakkor ezek mértéke még nem tekinthető elegendőnek. Emellett felidézte, hogy a közszférában eddig mintegy 150 ezren igényelték az otthontámogatást, amelynek összege évi egymillió forint – mondta Gulyás Gergely.

Megosztás

Kezdődik a kormányinfó!

Megosztás

Hamarosan érkeznek a kormány bejelentései

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ma 10:00 órakor sajtótájékoztatót tart a Karmelita Kolostor Színháztermében.

Számos fontos gazdasági téma napirendre kerülhet:

  • költségvetési és gazdasági folyamatok a 2025-ös GDP-adat fényében,
  • a kormány beperelte az Európai Bizottságot a 2027 végétől érvényes kötelező orosz leválás miatt,
  • egy tollvonással leállították a Fővárosi Önkormányzat szolidaritási adóról szóló, Alkotmánybíróságon futó perét,
  • a januári rezsistop újabb tudnivalói,
  • az Otthon Start Program első öt hónapjának a számai (az első négy hónapról itt írtunk).
  • Bár még van idő, a kormánynak lassan döntenie kell arról, hogy meghosszabbítja-e az árrésstopot február végétől. A tavalyi kiskereskedelem növekedése 3 százalék alatt maradt.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Történelmi támadás érte Ukrajnát, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre
Nagyban zajlik a béketárgyalás, kiakadtak Trumpon Kijevben – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön
Megszólalt Karácsony: "március közepéig nem áll módunkban semmilyen beszállítói számlát kifizetni"
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility