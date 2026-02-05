Kormányinfó: újabb béremelés jöhet a közszférában

Meghallgatták Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter beszámolóját az érkező magasabb bérekről és juttatásokról. A kormányzati intézkedések közé tartozik a minimálbér emelése, új adómentességek bevezetése, valamint az adócsökkentések is, amelyek közül kiemelkedik, hogy az idei évtől a 40 év alatti anyák mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól.

Gulyás Gergely elmondta, hogy

a munkavállalók többsége nem a minimálbért, hanem a garantált bérminimumot keresi.

Kitért arra is, hogy a pedagógusbérek jelentősen nőttek: a tanárok átlagbére már megközelíti a bruttó 936 ezer forintot.

A kulturális és a szociális szférában szintén történt béremelés, ugyanakkor ezek mértéke még nem tekinthető elegendőnek. Emellett felidézte, hogy a közszférában eddig mintegy 150 ezren igényelték az otthontámogatást, amelynek összege évi egymillió forint – mondta Gulyás Gergely.