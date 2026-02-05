Kormányinfó: újabb béremelés jöhet a közszférában

A 100 milliárd forint 40 ezer háztartásnak segíthet az energiatárolásban
Az energiatárolási pályázat keretében 100 milliárd forint áll rendelkezésre, amely mintegy 40 ezer háztartás számára nyújthat segítséget.
A támogatás elsősorban azokat célozza, akik kikerülnek a szaldó elszámolásból
Ennek megfelelően fog a kormány a keretemelésről dönteni – mondta Gulyás Gergely.
Jövő héten döntenek az árrésstopról
Az árréstop kivezetésével kapcsolatban Gulyás Gergely közölte:
a következő ülésen döntenek arról, mi legyen az intézkedés jövője.
A miniszter szerint az árréstop jó döntésnek bizonyult, hatékony eszköz volt az árak letörésében, és a tapasztalatok alapján bevált.
Hozzátette, hogy lát érveket amellett, hogy az intézkedést meghosszabbítsák.
Újabb béremelés jöhet a közszférában
Az egymillió forintos otthonteremtési támogatás mindenkinek jár, így a honvédelmi dolgozóknak is.
A fegyverpénznek van egy gyakorlata, amellyel az állam elismeri a fegyveres szervezetek dolgozóinak erőfeszítését.
A terv, hogy a mellettük dolgozók is kapjanak fizetésemelést még idén tavasszal
- tette hozzá Gulyás.
Holnaptól érkezik készpénzben a 13. nyugdíj és a 14. első részlete
Gulyás Gergely arról számolt be, hogy a 13. és 14. havi nyugdíjak kifizetése napokon belül megkezdődik.
A postai kézbesítést választók már pénteken megkaphatják az összegeket, míg a banki utalást kérőknél a jóváírás február 12-én és 13-án várható.
75 ezren igényelték az energiatárolási támogatást
75 ezren nyújtottak be pályázatot energiatároló programra, amelynek a keretösszegét 100 milliárdról felemelik majd - Gulyás Gergely ígérete szerint.
Az energiatárolókra március 15-ig lehet pályázni.
Megérkeztek a magasabb bérek
Meghallgatták Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter beszámolóját az érkező magasabb bérekről és juttatásokról. A kormányzati intézkedések közé tartozik a minimálbér emelése, új adómentességek bevezetése, valamint az adócsökkentések is, amelyek közül kiemelkedik, hogy az idei évtől a 40 év alatti anyák mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól.
Gulyás Gergely elmondta, hogy
a munkavállalók többsége nem a minimálbért, hanem a garantált bérminimumot keresi.
Kitért arra is, hogy a pedagógusbérek jelentősen nőttek: a tanárok átlagbére már megközelíti a bruttó 936 ezer forintot.
A kulturális és a szociális szférában szintén történt béremelés, ugyanakkor ezek mértéke még nem tekinthető elegendőnek. Emellett felidézte, hogy a közszférában eddig mintegy 150 ezren igényelték az otthontámogatást, amelynek összege évi egymillió forint – mondta Gulyás Gergely.
Hamarosan érkeznek a kormány bejelentései
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ma 10:00 órakor sajtótájékoztatót tart a Karmelita Kolostor Színháztermében.
Számos fontos gazdasági téma napirendre kerülhet:
- költségvetési és gazdasági folyamatok a 2025-ös GDP-adat fényében,
- a kormány beperelte az Európai Bizottságot a 2027 végétől érvényes kötelező orosz leválás miatt,
- egy tollvonással leállították a Fővárosi Önkormányzat szolidaritási adóról szóló, Alkotmánybíróságon futó perét,
- a januári rezsistop újabb tudnivalói,
- az Otthon Start Program első öt hónapjának a számai (az első négy hónapról itt írtunk).
- Bár még van idő, a kormánynak lassan döntenie kell arról, hogy meghosszabbítja-e az árrésstopot február végétől. A tavalyi kiskereskedelem növekedése 3 százalék alatt maradt.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán
Az emberiség történetének legnagyobb, rögzített holdbecsapódását várják
Nagyon látványos lesz, ha tényleg eléri a Holdat.
Kolosszális katonai gépet villantott a nagyhatalom: feltűnt az égen a YH-1000S, ez lehet a kulcs az invázióhoz
Nehéz terepen is kiválóan bevethető.
Csúnya botrány Washingtonban: megalázták a német képviselőket, akik borították az asztalt
Végül csak egy AfD-s politikus találkozott a Trump-adminisztráció embereivel.
Régi irodaházból kollégium: ilyen átalakulásra készül a főváros szívében álló épület
A Károli Gáspár Református Egyetem alakíttatja át egyik budapesti épületét.
Váratlan döntést hozott a magyar Spar anyacége
Muszáj pénzt tolniuk a cégbe.
Kimondta az uniós vezető: válságos Putyin háborús gépezetének helyzete
Az uniós szankciók az elmúlt időszakban látványos hatást fejtenek ki.
Elképesztő elemzés jött Amerikából: ez most a világ legjobb tankja – Szinte hihetetlen, melyik gép a győztes
Ez a harckocsi nem éppen szokott a listák élén szerepelni.
Ilyen kamatok mellett kaphatsz személyi kölcsönt 2026 februárjában
Miközben a kereslet rekordmagas, az idei évben több bank is változtatott a személyi kölcsönök feltételein. Mutatjuk a friss banki ajánlatokat, megnézzük hol a legolcsóbb most a hitelfelvétel
Korunk egyik legégetőbb problémája, ám ma már szinte senki nem beszél róla
Bár a klímaváltozás hatásai fokozódnak, a téma a gazdasági válságok és a lehangoló hírektől való elfáradás miatt egyre inkább kiszorul a közbeszédből.
Az európai nyugdíj-megtakarítás kispályás az amerikaihoz képest
Nemrég a HOLDBLOG-on értekeztünk arról, hogy a holland nyugdíjrendszer reformja mekkora hatással lehet a kötvénypiacokra. Az érvelés alapja az volt, hogy a holland nyugdíjcélú megtakarítások
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet
Mikor enyhülhet a tetőfokára hágott feszültség?
Tényleg veszélyben van a dollár? Bod Péter Ákost kérdeztük
Az MNB volt elnöke válaszolt kérdéseinkre.
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst
Trendforduló vagy vételi lehetőség: ez a nagy kérdés.