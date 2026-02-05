  • Megjelenítés
Lehet, hogy eltűnhet egy Porsche-modell
A Porsche a 718-as elektromos sportautó-sorozat leállítását fontolgatja, hogy megfékezze az ambiciózus villanyautó-stratégiája miatt elszállt költségeket - írja a Bloomberg.

Michael Leiters, az új, január 1-je óta hivatalban lévő vezérigazgató eltemetheti a tervezett 718-as sorozatot, vagyis a Boxster és a Cayman elektromos változatait. A projektet fejlesztési késedelmek és növekvő kiadások terhelik. A két modell benzines verziója éveken át viszonylag megfizethető belépőt jelentett a Porsche-tulajdonlásba, nagyjából 70 ezer eurós kezdőárral,

ám gyártásukat 2025-ben megszüntették.

A lépésre azért lehet szükség, mert a stuttgarti gyártó költségvetési nehézségekkel küzd. Kínában zuhannak az eladások, az elektromos stratégia részleges visszafordítása pedig rengeteg pénzt emészt fel. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a vállalat a 718-as plug-in hibrid változatának bevezetését is mérlegeli. Ehhez azonban más műszaki alapokra lenne szükség, ami évekkel késleltetné a projektet. Így fennáll a veszély, hogy a Porsche elavult technológiával jelenne meg a piacon, éppen akkor, amikor nagy szüksége lenne izgalmas újdonságokra.

A sorozat törlése egyelőre csak az egyik vizsgált forgatókönyv, végleges döntés még nem született. Az Oliver Blume-ot váltó Leitersnek egyensúlyt kell találnia a költségkorlátok és a kihasználatlan gyárak problémája között. Ez utóbbit a vártnál gyengébb villanyautó-kereslet okozza.

A 718-as körüli nehézségek egy szélesebb körű válság részét alkotják

A Porsche visszafordul a belső égésű és a hibrid motorok felé, miután tavaly négyszer is rontott az eredmény-előrejelzésein. A visszaesés az anyavállalatot, a Volkswagent is sújtotta. A cég arra figyelmeztetett, hogy az elektromos stratégia módosítása akár 1,8 milliárd euróval is csökkentheti a 2025-ös üzemi eredményt. Emellett az amerikai importvámok is nyomást gyakorolnak a gyártóra a legnagyobb piacán.

A Porsche tavaly leállította a benzines 718-asok gyártását, és eredetileg 2026-ra tervezte elektromos utódaik piacra dobását. 2024-ben, az utolsó teljes gyártási évben a Boxster és a Cayman eladásai 15 százalékkal, 23 670 darabra nőttek.

A vállalat ígéretet tett pénzügyi helyzetének javítására, miután részvényei tavaly kiestek a német DAX tőzsdeindexből. Leiters kinevezése némileg javította a hangulatot, mivel véget vetett Blume vitatott kettős szerepének; utóbbi továbbra is a Volkswagent irányítja. A McLaren korábbi vezetőjeként Leiters komoly tapasztalatot szerzett a hibridek fejlesztésében, többek között korábbi porschés időszakában is. Most a szakszervezetekkel is tárgyalnia kell a további költségcsökkentésekről.

Címlapkép forrása: John Keeble/Getty Images

