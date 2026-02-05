Nem a vízpótlás most a Balaton legnagyobb baja – Megszólalt a Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója

A Huray-estek ismeretterjesztő sorozatának nyitóelőadásán Vasas Gábor hangsúlyozta, hogy bár a klímaváltozás hatásaival elengedhetetlen foglalkozni, a Balaton vízpótlásáról csak átgondolt, hosszú távú tervezés után szabad dönteni, nem pedig azonnali beavatkozással.
A tihanyi kutatóintézet vezetője a Füred TV-nek nyilatkozva rámutatott, hogy a Balaton vízszintjének alakulása jóval összetettebb kérdés annál, mint ahogyan azt sokan gondolják. Úgy vélte, jelenleg nincs kritikus helyzet a tó vízszintjét illetően, ugyanakkor
a hosszú távú klímamodellek előrejelzései indokolttá teszik a vízpótlás különböző lehetőségeinek átgondolását.
A főigazgató kiemelte, hogy vízpótlás esetén kizárólag olyan vízforrások jöhetnek szóba, amelyek hosszú távon is képesek biztosítani a szükséges vízmennyiséget. A lehetséges felszíni vízbázisok között említette a Rábát, a Drávát és a Murát, de felhívta a figyelmet arra, hogy alaposan meg kell vizsgálni: ezek a folyók a kritikus, aszályos időszakokban is rendelkeznek-e elegendő vízkészlettel.
A szakmai körökben jelentős megosztottság figyelhető meg a vízpótlás szükségességével kapcsolatban. "Ha csupán a vízszintet nézzük, akkor nem feltétlenül szükséges a pótlás. Vannak, akik nagyon határozottan sürgetik ezt a kérdést, én inkább azt sürgetem, hogy ezt jól gondoljuk át, és jól tervezzük meg" – fogalmazott Vasas Gábor.
A betározás nem működik
A kutatóintézet vezetője rámutatott, hogy a Balaton jelenlegi infrastrukturális adottságai – a nagymértékű beépítettség és a partvonal jelenlegi kialakítása – nem teszik lehetővé a víz nagyobb mértékű betározását. Emiatt külső forrásból gyakorlatilag csak folyamatos vízutánpótlás jöhetne szóba, nem pedig egyszeri, nagy volumenű vízbetáplálás.
Vasas Gábor határozott álláspontja szerint az azonnali vízpótlás jelenleg nem indokolt, sokkal inkább a megalapozott tervezésre és a lehetséges forgatókönyvek kidolgozására kellene koncentrálni. Ugyanakkor elismerte, hogy egyre többen szorgalmazzák a kérdés napirenden tartását és a mielőbbi beavatkozást, míg más szakemberek kategorikusan elutasítanak minden külső beavatkozást.
A főigazgató szerint jelenleg nagyobb kihívást jelent
a Balaton vizének növekvő sótartalma és hőmérséklete, mint önmagában a vízszint alakulása.
Úgy véli, ezek a folyamatok sürgősebb szakmai figyelmet és mielőbbi megoldási javaslatokat igényelnek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kezd megtelni a magyarok kedvenc üdülőhelye – Nem akarnak még több turistát
Inkább a hozzáadott értéket növelnék.
Drámai fordulat a nemesfémek piacán: egyetlen nap alatt eltűnt az ezüst értékének tizede
Folytatódik a hullámvasút.
Súlyos figyelmeztetés a tudósoktól: a chips és a kóla olyan veszélyes, mint a dohányzás
Azonnali lépéseket javasolnak.
Egy éven belül eldőlhet minden? – Elmondta Zelenszkij, mikor zárulhat le a háború
A halálos fenyegetésekről is megszólalt.
Kuba sötétbe borult
Újabb áramkimardás a szigetországban.
Mutatunk egy olcsó magyar részvényt, ami az alapkezelők kedvence lett
Februári felmérésünk eredményei.
Új EU-s eszközök jöhetnek a lakhatási válság enyhítésére, fókuszban a beruházások és a rövid távú lakáskiadás
Gyors lépéseket ígér az Európai Bizottság.
Korunk egyik legégetőbb problémája, ám ma már szinte senki nem beszél róla
Bár a klímaváltozás hatásai fokozódnak, a téma a gazdasági válságok és a lehangoló hírektől való elfáradás miatt egyre inkább kiszorul a közbeszédből.
Az európai nyugdíj-megtakarítás kispályás az amerikaihoz képest
Nemrég a HOLDBLOG-on értekeztünk arról, hogy a holland nyugdíjrendszer reformja mekkora hatással lehet a kötvénypiacokra. Az érvelés alapja az volt, hogy a holland nyugdíjcélú megtakarítások
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
Decemberben is tarolt az Otthon Start hitel
Decemberben 268,78 milliárd forint lakáshitelre kötöttek szerződést a magyarok. Ez nem rekord, de így is 2,3 szorosa az egy évvel korábbi értéknek. De az egész 2025-ös év nagyon erős volt az
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet
Mikor enyhülhet a tetőfokára hágott feszültség?
Tényleg veszélyben van a dollár? Bod Péter Ákost kérdeztük
Az MNB volt elnöke válaszolt kérdéseinkre.
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst
Trendforduló vagy vételi lehetőség: ez a nagy kérdés.