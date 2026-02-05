  • Megjelenítés
Nem a vízpótlás most a Balaton legnagyobb baja – Megszólalt a Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója
Óvatosságra int a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója a Balaton azonnali vízpótlásával kapcsolatban: Vasas Gábor szerint a klímaváltozás hatásai miatt foglalkozni kell a kérdéssel, de a jelenlegi helyzet inkább alapos tervezést, mint sürgős beavatkozást igényel - tudósított a Hírbalaton.

A Huray-estek ismeretterjesztő sorozatának nyitóelőadásán Vasas Gábor hangsúlyozta, hogy bár a klímaváltozás hatásaival elengedhetetlen foglalkozni, a Balaton vízpótlásáról csak átgondolt, hosszú távú tervezés után szabad dönteni, nem pedig azonnali beavatkozással.

A tihanyi kutatóintézet vezetője a Füred TV-nek nyilatkozva rámutatott, hogy a Balaton vízszintjének alakulása jóval összetettebb kérdés annál, mint ahogyan azt sokan gondolják. Úgy vélte, jelenleg nincs kritikus helyzet a tó vízszintjét illetően, ugyanakkor

a hosszú távú klímamodellek előrejelzései indokolttá teszik a vízpótlás különböző lehetőségeinek átgondolását.

A főigazgató kiemelte, hogy vízpótlás esetén kizárólag olyan vízforrások jöhetnek szóba, amelyek hosszú távon is képesek biztosítani a szükséges vízmennyiséget. A lehetséges felszíni vízbázisok között említette a Rábát, a Drávát és a Murát, de felhívta a figyelmet arra, hogy alaposan meg kell vizsgálni: ezek a folyók a kritikus, aszályos időszakokban is rendelkeznek-e elegendő vízkészlettel.

A szakmai körökben jelentős megosztottság figyelhető meg a vízpótlás szükségességével kapcsolatban. "Ha csupán a vízszintet nézzük, akkor nem feltétlenül szükséges a pótlás. Vannak, akik nagyon határozottan sürgetik ezt a kérdést, én inkább azt sürgetem, hogy ezt jól gondoljuk át, és jól tervezzük meg" – fogalmazott Vasas Gábor.

A betározás nem működik

A kutatóintézet vezetője rámutatott, hogy a Balaton jelenlegi infrastrukturális adottságai – a nagymértékű beépítettség és a partvonal jelenlegi kialakítása – nem teszik lehetővé a víz nagyobb mértékű betározását. Emiatt külső forrásból gyakorlatilag csak folyamatos vízutánpótlás jöhetne szóba, nem pedig egyszeri, nagy volumenű vízbetáplálás.

Vasas Gábor határozott álláspontja szerint az azonnali vízpótlás jelenleg nem indokolt, sokkal inkább a megalapozott tervezésre és a lehetséges forgatókönyvek kidolgozására kellene koncentrálni. Ugyanakkor elismerte, hogy egyre többen szorgalmazzák a kérdés napirenden tartását és a mielőbbi beavatkozást, míg más szakemberek kategorikusan elutasítanak minden külső beavatkozást.

A főigazgató szerint jelenleg nagyobb kihívást jelent

a Balaton vizének növekvő sótartalma és hőmérséklete, mint önmagában a vízszint alakulása.

Úgy véli, ezek a folyamatok sürgősebb szakmai figyelmet és mielőbbi megoldási javaslatokat igényelnek.

