  • Megjelenítés
Autósok, figyelem: ellepik a rendőrök az utakat, egyetlen veszélyre fókuszálnak
Gazdaság

Autósok, figyelem: ellepik a rendőrök az utakat, egyetlen veszélyre fókuszálnak

Portfolio
A rendőrség február 9. és 15. között Magyarország teljes területén közúti ellenőrzést tart - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata pénteken a police.hu oldalon.

Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség hétfőtől - tudatta a police.hu.

az országos akció az ittas és bódult járművezetők kiszűrését célozza,

az alkohol- és drogfogyasztás közúti kockázatainak visszaszorítása érdekében.

Az akció célja a közlekedésbiztonság növelése, valamint a balesetek megelőzése, "hiszen a közlekedésben a józanság nem választás kérdése, hanem alapvető feltétel" - fogalmaztak.

Még több Gazdaság

Teljesen vakon vagyunk, hol vannak Trump nagy üzletei – így kell kiigazodni a befektetéseknél

A világ egyenlőbb, mint gondolnánk

Elképesztő égi jelenség zajlik, alaposan megbolygatja a februári időjárást

Kapcsolódó cikkünk

Elképesztő számok: kritikus állapotba került a főváros úthálózata, járművek ezrei sérülhetnek meg

Ennyivel több halálos baleset lehet a magyar utakon, ha jön az új sebességhatár

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Egyezség született Moszkva és Kijev között, kiakadtak Trumpon Ukrajnában – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön
Tisztítótűz söpör végig a tőzsdéken
Új fejezet Paks II. nukleáris tündérmeséjében – most dől el, álom vagy rémálom lesz belőle
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility