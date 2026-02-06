Az Audi szerint túl magasak a győri bérek, szó sem lehet béremelésről

Két év után újraindultak a bérmegállapodási tárgyalások az Audi Hungaria győri gyárában. A vállalat menedzsmentje és az Audi Hungaria Független Szakszervezete (AHFSZ) között lezajlott első forduló nem hozott eredményt, a felek álláspontjai továbbra is távol állnak egymástól – tudósított a Vg.hu.
Az AHFSZ csütörtöki tájékoztatása szerint a szakszervezet
- elsődleges célja a munkahelyek stabilitásának megőrzése, valamint az esetleges elbocsátások visszaszorítása szankciók bevezetésével.
- emellett a szakszervezet emellett javítani szeretné a munka és a magánélet egyensúlyát, többek között olyan műszakrendek kialakításával, amelyek jobban igazodnak a dolgozók igényeihez.
- A dolgozói érdekképviselet harmadik fő törekvése a jelenlegi bérelemek megőrzése és a jövedelmi szint középtávú emelése. Ide tartozik az alapbér és a mozgóbér, a választható béren kívüli juttatás (VBK), az egyszeri juttatások, valamint a lojalitási és jubileumi bónuszok fenntartása.
A harmadik pontból látható, hogy a szakszervezet – minden bizonnyal az általános európai autóipari helyzet ismeretében – már eleve nem egy ambiciózus béremelést, hanem az eddigi eredmények megőrzését tűzte ki célul.
A február 4-én tartott nyitó tárgyalási körben a munkáltató egyértelművé tette álláspontját. Németh Kinga, a munkáltatói tárgyalódelegáció vezetője úgy fogalmazott: "Különösen fontos, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel erősítsük vállalatunk jövőképességét annak érdekében, hogy eséllyel pályázhassunk új termékekért."
Célunk a regionális munkaerőpiachoz mért magasabb bérszínvonal csökkentése. Ennek értelmében a vállalatvezetés a jelenlegi helyzetben nem látja lehetőségét az alapbéremelésnek, az egyszeri kifizetésnek, valamint nem látja fenntarthatónak a választható béren kívüli juttatást (VBK) a továbbiakban
– tette hozzá Németh.
A szakszervezeti delegáció vezetője, Zsidi Dávid – akit kevesebb mint egy éve választottak meg az AHFSZ elnökévé – azonnal és határozottan elutasította a munkáltató javaslatát. Hangsúlyozta, hogy a szakszervezet kitart a megfogalmazott követelések mellett, és nem fogad el olyan megállapodást, amely érdemben rontaná a dolgozók jelenlegi helyzetét.
A győri autógyárban jelenleg hatályos bérmegállapodás 2026. március 31-ig érvényes.
Az elmúlt időszakban a dolgozók javadalmazása két lépcsőben módosult. 2024 áprilisától az Audi Hungaria munkatársai 8 százalék alapbéremelésben (ebből 2 százalék alapbéresítés a mozgóbérből), 650 ezer forint egyszeri kifizetésben és 500 ezer forint VBK-ban részesültek a 2025-ös évre. 2025 januártól ezt 6 százalék alapbéremelés (ebből 2 százalék alapbéresítés mozgóbérből), 650 ezer forint egyszeri kifizetés, 500 ezer forint VBK követte a 2026-os évre.
Az európai autóipar nehéz helyzete és a konszern gazdasági kihívásai rányomják bélyegüket a győri bértárgyalásokra is. Mindez azt valószínűsíti, hogy a felek megegyezése egy hosszabb, több fordulóból álló, nehézkes folyamat eredményeként születhet meg.
