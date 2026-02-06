Az EKB nem aggódik az euró erősödése miatt, a kamatpálya változatlan maradhat

Az Európai Központi Bank döntéshozói szerint az euró erősödése egyelőre nem indokol monetáris lazítást. A közös valuta mozgása összhangban van az EKB előrejelzéseivel, miközben az inflációs kilátások stabilak, a gazdasági növekedés pedig ellenállónak bizonyul a külső sokkokkal szemben.

Az Európai Központi Bank figyelemmel kíséri az euró közelmúltbeli erősödését, de Yannis Stournaras, a Kormányzótanács tagja nem lát okot aggodalomra.

„Figyeljük az árfolyamokat és minden olyan változót, amely hatással van a gazdasági aktivitásra és az inflációra” – mondta a görög jegybank elnöke a Bloomberg Televisionnek. Hangsúlyozta, hogy a 2025 márciusa óta tartó erősödés már szerepel az ECB előrejelzéseiben, és az euró továbbra is a dollárral szembeni történelmi kereskedési sávján belül mozog.

„Az erősödés nagy része tavaly első negyedévben történt” – mondta pénteken. „Ez tehát nem volt olyan drámai változás, amely indokolná a jelenlegi monetáris irány megváltoztatását.”

Megjegyzései kevesebb mint egy nappal azután hangzottak el, hogy az EKB ötödik egymást követő alkalommal 2%-on hagyta a betéti kamatlábat.

Christine Lagarde elnök csütörtökön kijelentette, hogy a döntéshozók „jó helyzetben vannak”, és szintén bagatellizálta az euró közelmúltbeli erősödését.

A legtöbb befektető és közgazdász arra számít, hogy az eddigi nyolc kamatcsökkentés után ebben a ciklusban már nem kerül sor további lazításra.

Más döntéshozók is egyetértettek Stournarasszal az euró kilátásait illetően.

„A dollár mozgása az elmúlt napokban stabilizálódott” – mondta Francois Villeroy de Galhau, a Bank of France elnöke a BFM Business Televisionnek. „Jelenleg körülbelül 1,18 dollár körül vagyunk – ami történelmi szempontból az euró bevezetése óta számított átlag közelében van.”

Martin Kocher, az osztrák jegybank képviselője szerint az euró-dollár árfolyam tavaly közepe óta nem változott jelentősen, és „nem különösebben jó iránytű a monetáris döntéshozatalhoz.”

„Valójában nem látunk különösebb euróerőt – a gazdasági növekedés túl gyenge ehhez” – mondta újságíróknak Bécsben. „Az árfolyam az utóbbi időben viszonylag stabil maradt.”

Martins Kazaks, a lett jegybank vezetője szintén kiemelte, hogy az euró árfolyama az elmúlt hónapokban viszonylag szűk sávban mozgott, és ezek a mozgások már „be vannak árazva” az EKB alapforgatókönyvébe.

Ugyanakkor figyelmeztetett:

egy „jelentős és gyors” euróerősödés csökkentené az inflációs kilátásokat, ami „potenciálisan monetáris reakciót válthat ki.”

Stournaras szerint az infláció és a gazdasági növekedés kilátásait övező kockázatok kiegyensúlyozottak, és a döntéshozók „meglehetősen magabiztosak”.

„Nem érezzük szükségét annak, hogy változtassunk a jelenlegi irányon” – mondta. „Adatvezéreltek vagyunk, és ez eddig nagyon jól működött.”

Jose Luis Escriva, a spanyol jegybank vezetője külön nyilatkozatban szintén nyugodtnak mutatkozott az infláció alakulását illetően, bár hangsúlyozta, hogy szükség esetén gyorsan készek reagálni.

„Az inflációs várakozások stabilak, és előrejelzéseink szerint a következő két évben is ezen a szinten maradnak”

– mondta a Cadena Ser rádiónak. „Minden arra utal, hogy jelenleg a kamatok stabilan tartása a legjobb döntés.”

Az európai gazdaság ellenállónak bizonyult az olyan ellenszéllel szemben, mint a vámok, és a negyedik negyedévben a vártnál erősebb, 0,3%-os növekedést ért el. A növekedést várhatóan a német és más országok növekvő állami kiadásai támogatják.

A kockázatok azonban továbbra is fennállnak. A legfontosabb az amerikai kereskedelempolitika kiszámíthatatlansága, miközben az eurózóna inflációja januárban 1,7%-ra csökkent. Ez erősítheti a Kormányzótanács lazább monetáris politikát támogató tagjainak érveit, annak ellenére, hogy az ECB előrejelzése szerint az infláció 2028-ra visszatér a 2%-os célhoz.

„Valós kockázata van annak, hogy az infláció a vártnál alacsonyabb lesz”

– írta Olli Rehn, a finn jegybank vezetője, a gyenge gazdasági növekedésre, a bérdinamika lassulására, az erős euróra és a kínai import növekedésére hivatkozva.

Az ECB pénteken közzétett felmérése szerint a szakértői inflációs várakozások nem változtak az októberi szinthez képest. A szakértők hosszabb távon 2%-os inflációval számolnak, miután idén átmenetileg ez alá csökken, majd 2028-ban rövid időre fölé emelkedik.

Az elemzők szerint a gazdasági növekedés 2026-ban kissé gyorsabb lehet a korábban vártnál, miután a gazdaság az előző év végén jobban teljesített. „Az elmúlt hónapokban nem történt jelentős meglepetés az eurózóna gazdaságában” – írta Madis Muller, az észt jegybank vezetője. „Az ECB decemberi előrejelzése továbbra is megfelelő alapot nyújt a kamatdöntésekhez.”

Stournaras szerint az ECB sikeresen „puha landolást” ért el, és a jelenlegi helyzetet „stabil egyensúlynak” nevezte. Gabriel Makhlouf, az ír jegybank vezetője külön nyilatkozatban hozzátette: az adatvezérelt megközelítés „inkább türelmet, mint azonnali beavatkozást indokol jelenleg.”

Címlapkép forrása: Shutterstock