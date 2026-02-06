  • Megjelenítés
Az EKB nem aggódik az euró erősödése miatt, a kamatpálya változatlan maradhat
Gazdaság

Az EKB nem aggódik az euró erősödése miatt, a kamatpálya változatlan maradhat

Portfolio
Az Európai Központi Bank döntéshozói szerint az euró erősödése egyelőre nem indokol monetáris lazítást. A közös valuta mozgása összhangban van az EKB előrejelzéseivel, miközben az inflációs kilátások stabilak, a gazdasági növekedés pedig ellenállónak bizonyul a külső sokkokkal szemben.

Az Európai Központi Bank figyelemmel kíséri az euró közelmúltbeli erősödését, de Yannis Stournaras, a Kormányzótanács tagja nem lát okot aggodalomra.

„Figyeljük az árfolyamokat és minden olyan változót, amely hatással van a gazdasági aktivitásra és az inflációra” – mondta a görög jegybank elnöke a Bloomberg Televisionnek. Hangsúlyozta, hogy a 2025 márciusa óta tartó erősödés már szerepel az ECB előrejelzéseiben, és az euró továbbra is a dollárral szembeni történelmi kereskedési sávján belül mozog.

„Az erősödés nagy része tavaly első negyedévben történt” – mondta pénteken. „Ez tehát nem volt olyan drámai változás, amely indokolná a jelenlegi monetáris irány megváltoztatását.”

Megjegyzései kevesebb mint egy nappal azután hangzottak el, hogy az EKB ötödik egymást követő alkalommal 2%-on hagyta a betéti kamatlábat.

Még több Gazdaság

Uniós pénzek veszhetnek el, ha nem jön össze a romániai nyugdíjreform

Robotkutyákat vetnek be Magyarország szomszédjában

Hatalmasat ugrott Magyarország devizatartaléka! – Mi történt?

Christine Lagarde elnök csütörtökön kijelentette, hogy a döntéshozók „jó helyzetben vannak”, és szintén bagatellizálta az euró közelmúltbeli erősödését.

A legtöbb befektető és közgazdász arra számít, hogy az eddigi nyolc kamatcsökkentés után ebben a ciklusban már nem kerül sor további lazításra.

Más döntéshozók is egyetértettek Stournarasszal az euró kilátásait illetően.

„A dollár mozgása az elmúlt napokban stabilizálódott” – mondta Francois Villeroy de Galhau, a Bank of France elnöke a BFM Business Televisionnek. „Jelenleg körülbelül 1,18 dollár körül vagyunk – ami történelmi szempontból az euró bevezetése óta számított átlag közelében van.”

Martin Kocher, az osztrák jegybank képviselője szerint az euró-dollár árfolyam tavaly közepe óta nem változott jelentősen, és „nem különösebben jó iránytű a monetáris döntéshozatalhoz.”

„Valójában nem látunk különösebb euróerőt – a gazdasági növekedés túl gyenge ehhez” – mondta újságíróknak Bécsben. „Az árfolyam az utóbbi időben viszonylag stabil maradt.”

Martins Kazaks, a lett jegybank vezetője szintén kiemelte, hogy az euró árfolyama az elmúlt hónapokban viszonylag szűk sávban mozgott, és ezek a mozgások már „be vannak árazva” az EKB alapforgatókönyvébe.

Ugyanakkor figyelmeztetett:

egy „jelentős és gyors” euróerősödés csökkentené az inflációs kilátásokat, ami „potenciálisan monetáris reakciót válthat ki.”

Stournaras szerint az infláció és a gazdasági növekedés kilátásait övező kockázatok kiegyensúlyozottak, és a döntéshozók „meglehetősen magabiztosak”.

„Nem érezzük szükségét annak, hogy változtassunk a jelenlegi irányon” – mondta. „Adatvezéreltek vagyunk, és ez eddig nagyon jól működött.”

Jose Luis Escriva, a spanyol jegybank vezetője külön nyilatkozatban szintén nyugodtnak mutatkozott az infláció alakulását illetően, bár hangsúlyozta, hogy szükség esetén gyorsan készek reagálni.

„Az inflációs várakozások stabilak, és előrejelzéseink szerint a következő két évben is ezen a szinten maradnak”

– mondta a Cadena Ser rádiónak. „Minden arra utal, hogy jelenleg a kamatok stabilan tartása a legjobb döntés.”

Az európai gazdaság ellenállónak bizonyult az olyan ellenszéllel szemben, mint a vámok, és a negyedik negyedévben a vártnál erősebb, 0,3%-os növekedést ért el. A növekedést várhatóan a német és más országok növekvő állami kiadásai támogatják.

A kockázatok azonban továbbra is fennállnak. A legfontosabb az amerikai kereskedelempolitika kiszámíthatatlansága, miközben az eurózóna inflációja januárban 1,7%-ra csökkent. Ez erősítheti a Kormányzótanács lazább monetáris politikát támogató tagjainak érveit, annak ellenére, hogy az ECB előrejelzése szerint az infláció 2028-ra visszatér a 2%-os célhoz.

„Valós kockázata van annak, hogy az infláció a vártnál alacsonyabb lesz”

– írta Olli Rehn, a finn jegybank vezetője, a gyenge gazdasági növekedésre, a bérdinamika lassulására, az erős euróra és a kínai import növekedésére hivatkozva.

Az ECB pénteken közzétett felmérése szerint a szakértői inflációs várakozások nem változtak az októberi szinthez képest. A szakértők hosszabb távon 2%-os inflációval számolnak, miután idén átmenetileg ez alá csökken, majd 2028-ban rövid időre fölé emelkedik.

Az elemzők szerint a gazdasági növekedés 2026-ban kissé gyorsabb lehet a korábban vártnál, miután a gazdaság az előző év végén jobban teljesített. „Az elmúlt hónapokban nem történt jelentős meglepetés az eurózóna gazdaságában” – írta Madis Muller, az észt jegybank vezetője. „Az ECB decemberi előrejelzése továbbra is megfelelő alapot nyújt a kamatdöntésekhez.”

Stournaras szerint az ECB sikeresen „puha landolást” ért el, és a jelenlegi helyzetet „stabil egyensúlynak” nevezte. Gabriel Makhlouf, az ír jegybank vezetője külön nyilatkozatban hozzátette: az adatvezérelt megközelítés „inkább türelmet, mint azonnali beavatkozást indokol jelenleg.”

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Egyezség született Moszkva és Kijev között, kiakadtak Trumpon Ukrajnában – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön
Küszöbön a háború: Amerika elkezdte az evakuációt, bármikor megindulhatnak a bombázók
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility