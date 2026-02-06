Csak átmeneti a német ipar megtorpanása, jöhet a „ketchup-hatás”

A német ipar decemberben ugyan botlott egyet, de ez csupán átmeneti megtorpanás, nem pedig egy újabb tartós lejtmenet kezdete. Az ING friss elemzése szerint a gyártási adatok 1,9 százalékos havi szintű visszaesése mögött főként az autóipar és a feldolgozóipar gyengélkedése állt, amit az ünnepi időszak torzító hatása is súlyosbított. A bank szakértői azonban határozottan úgy látják, hogy a zsinórban három hónapnyi növekedés után érkező decemberi mínusz ellenére a háttérben már formálódik a fellendülés, és a rendelésállományok hamarosan felpörgetik a termelést.
Miközben a termelés döcögött, az export látványos, 4 százalékos ugrást produkált, ami azt jelzi, hogy a német kivitelben több potenciál van annál, mint amit az amerikai vámok körüli aggodalmak sejtetnének.
Az ING közgazdászai ezt a kettősséget a „ketchup-üveg hatáshoz” hasonlítják: a rendelésállomány gyorsan telik – az ipari új rendelések decemberben közel 8 százalékkal nőttek –, ám a kibocsátás egyelőre késésben van.
Csak idő kérdése, mikor indul meg hirtelen a termelés is, utolérve a megrendeléseket.
A raktárkészletek több mint egyéves mélypontra süllyedtek, ami tovább erősíti a ciklikus fellendülésbe vetett hitet, ám az ING elemzése óvatosságra int a korai pezsgőbontással kapcsolatban. A kapacitáskihasználtság és a külpiaci versenyképesség ugyanis a tavalyi év második felében mutatott javulás után ismét romlott. A bank szakértői kiemelik, hogy bár ciklikus felpattanás várható, a német gazdaság problémái mélyen gyökereznek, strukturális jellegűek, és a kínai kihívást leszámítva nagyrészt „saját gyártmányúak”.
A fenntartható növekedés érdekében
Friedrich Merz kancellár kormányára vár a feladat, hogy még idén végrehajtsa a szükséges reformokat, a bürokrácia csökkentésétől és az e-kormányzás bevezetésétől kezdve az adóterhek enyhítéséig.
Az ING konklúziója szerint a német gazdaság 2026-ban beléphet a fellendülés szakaszába, ám a helyzet leginkább egy olyan focicsapatra emlékeztet, amely hét vereség után végre nyer egy-két meccset szerencsével. Az érzés jobb, de a Bajnokok Ligájáról álmodozni még szigorúan tilos.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
