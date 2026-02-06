  • Megjelenítés
Csak átmeneti a német ipar megtorpanása, jöhet a „ketchup-hatás”
Gazdaság

Csak átmeneti a német ipar megtorpanása, jöhet a „ketchup-hatás”

Portfolio
Hiába a decemberi ijesztő megtorpanás, az ING elemzői szerint a német ipar valójában a rajtvonalnál áll: a rendelésállományok már duzzadnak, és hamarosan beindul a termelést is felrázó „ketchup-hatás”. A szakértők 2026-ra határozott ciklikus fellendülést várnak, figyelmeztetve ugyanakkor, hogy a hirtelen jött lendület sem feledtetheti a mélyben húzódó, súlyos strukturális gondokat.

A német ipar decemberben ugyan botlott egyet, de ez csupán átmeneti megtorpanás, nem pedig egy újabb tartós lejtmenet kezdete. Az ING friss elemzése szerint a gyártási adatok 1,9 százalékos havi szintű visszaesése mögött főként az autóipar és a feldolgozóipar gyengélkedése állt, amit az ünnepi időszak torzító hatása is súlyosbított. A bank szakértői azonban határozottan úgy látják, hogy a zsinórban három hónapnyi növekedés után érkező decemberi mínusz ellenére a háttérben már formálódik a fellendülés, és a rendelésállományok hamarosan felpörgetik a termelést.

Miközben a termelés döcögött, az export látványos, 4 százalékos ugrást produkált, ami azt jelzi, hogy a német kivitelben több potenciál van annál, mint amit az amerikai vámok körüli aggodalmak sejtetnének.

Az ING közgazdászai ezt a kettősséget a „ketchup-üveg hatáshoz” hasonlítják: a rendelésállomány gyorsan telik – az ipari új rendelések decemberben közel 8 százalékkal nőttek –, ám a kibocsátás egyelőre késésben van.

Csak idő kérdése, mikor indul meg hirtelen a termelés is, utolérve a megrendeléseket.

Még több Gazdaság

Szabályosan haldoklik Németország évtizedes gazdaságmodellje

Érdekes dolgot mondott be Orbán Viktor - Mindenki találgat

Új híd épül Magyarországon – megvan, mikor készül el

A raktárkészletek több mint egyéves mélypontra süllyedtek, ami tovább erősíti a ciklikus fellendülésbe vetett hitet, ám az ING elemzése óvatosságra int a korai pezsgőbontással kapcsolatban. A kapacitáskihasználtság és a külpiaci versenyképesség ugyanis a tavalyi év második felében mutatott javulás után ismét romlott. A bank szakértői kiemelik, hogy bár ciklikus felpattanás várható, a német gazdaság problémái mélyen gyökereznek, strukturális jellegűek, és a kínai kihívást leszámítva nagyrészt „saját gyártmányúak”.

A fenntartható növekedés érdekében

Friedrich Merz kancellár kormányára vár a feladat, hogy még idén végrehajtsa a szükséges reformokat, a bürokrácia csökkentésétől és az e-kormányzás bevezetésétől kezdve az adóterhek enyhítéséig.

Az ING konklúziója szerint a német gazdaság 2026-ban beléphet a fellendülés szakaszába, ám a helyzet leginkább egy olyan focicsapatra emlékeztet, amely hét vereség után végre nyer egy-két meccset szerencsével. Az érzés jobb, de a Bajnokok Ligájáról álmodozni még szigorúan tilos.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Egyezség született Moszkva és Kijev között, kiakadtak Trumpon Ukrajnában – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön
Küszöbön a háború: Amerika elkezdte az evakuációt, bármikor megindulhatnak a bombázók
Új fejezet Paks II. nukleáris tündérmeséjében – most dől el, álom vagy rémálom lesz belőle
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility