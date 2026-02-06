Elképesztő égi jelenség zajlik, alaposan megbolygatja a februári időjárást

Az előrejelzések megerősítették, hogy február közepén rendkívüli energiájú sztratoszférikus felmelegedés várható. Ez az esemény erősen destabilizálja a sarki örvényt, és megzavarja az északi félteke nagy léptékű légköri cirkulációját. Az ilyen jelenségek általában kiterjedt sarkvidéki hidegbetöréseket vetítenek előre. A 2026-os tél végén azonban egy légköri interferencia bonyolítja a kilátásokat az Egyesült Államokban, Kanadában és Európában.

A sztratoszférikus felmelegedés lefelé terjedő hatása most összeütközik a Madden-Julian-oszcillációval, egy erőteljes trópusi légköri hullámmal.

Ez az ütközés átmenetileg megvédi az Egyesült Államok középső és keleti területeit a sztratoszférikus összeomlás közvetlen következményeitől. Ennek eredményeként ott az átlagosnál melegebb időszak alakulhat ki, miközben a felettük lévő sarki örvény "szétesik". Ez az interferencia azonban várhatóan nem tart sokáig. A sztratoszféra és a felszín közötti kapcsolat később helyreáll, ami február utolsó harmadában és március elején újabb hideghullámokat hozhat az Egyesült Államok, Kanada és Európa egyes régióiba.

A sarki örvény egy kiterjedt, téli időszakban kialakuló "légkörzési rendszer" mind az északi, mind a déli féltekén. Úgy képzelhetjük el, mint egy forgó, falhoz hasonló szerkezetet a sarkvidékek felett, amely a felszíntől egészen a sztratoszféráig, több mint 50 kilométer magasságig terjed. Feladata, hogy a hideg sarki levegőt a belsejében tartsa.

A sarki örvény két fő részre osztható: a magasabban fekvő sztratoszférikus és az alacsonyabban elhelyezkedő troposzférikus komponensre. A két rétegben az örvény alakja, erőssége és időjárási hatása is eltérő. Ha a sarki örvény erős, a hideg levegő többnyire a sarkvidéken marad, és nem tör ki az alacsonyabb szélességi fokok felé. Ilyenkor az Egyesült Államokban és Európában általában enyhébb tél tapasztalható.

Amikor azonban a sarki örvény meggyengül vagy összeomlik, már nem képes visszatartani a hideg légtömegeket.

A sarkvidéki levegő ekkor betörhet a közepes szélességi övekbe. A sarki örvény zavarait többnyire a sztratoszférában bekövetkező nyomás- és hőmérséklet-emelkedés okozza, amelyet sztratoszférikus felmelegedésnek nevezünk.

