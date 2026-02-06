Érdekes dolgot mondott be Orbán Viktor - Mindenki találgat

Orbán Viktor miniszterelnök a közrádiónak adott szokásos péntek reggeli interjújában a költségvetés kilátásairól is beszélt. Arra utalt egy mondatával, hogy a 2027-es büdzsében is 5% lehet a GDP-arányos deficit. Ha ez valóban így lesz (a költségvetés tervezésének elindítását a kormány idén áprilisra vállalta), akkor az megint csavar egyet a büdzsé helyzetén, és új megvilágításba helyezi a kilátásokat.

Váratlan kijelentés

Arra a kérdésre, hogy a plusz költségvetési kiadásokra a költségvetés biztosít-e elegendő fedezetet, tekintve, hogy a magyar gazdaság tavaly is csak stagnálásra volt képes, Orbán Viktor úgy felelt: jelent elegendő fedezetet. Majd hozzátette:

a magyar gazdaság úgy működik, hogy tavaly is és idén is egy 5%-os költségvetési hiánya van és jövőre is egy olyan 5%-os hiánnyal számolhat.

Szerinte ezzel a hiányadattal Magyarország az európai középmezőnyben helyezkedik el, de azt elismerte, hogy jobb lenne, ha nem hiánya lenne az országnak, hanem többlete és "jó lenne, ha nem mi tartoznánk másnak, hanem mások nekünk". Történetileg ez így alakult, az első vagy a második világháború óta cipeljük magunkkal ezeket a pénzügyi terheket - mondta.

Szerinte a befektetők ezt a hiányszintet elfogadják, mert Magyarország a befektetésre ajánlott kategóriában van a nagy hitelminősítőknél.

A miniszterelnök szavai kapcsán érdemes megemlíteni, hogy lehet olyan szcenárió, hogy nem a 2027-es évre gondolt, amikor az 5%-os hiányt említette jövő időben, hanem elképzelhető az is, hogy a 2026-os évre gondolt, amelynek kapcsán ismert, hogy idén is 5% a megemelt deficitcél.

A helyzet tisztázása érdekében megkerestük a költségvetési ügyekért felelős Nemzetgazdasági Minisztériumot, ahol aziránt érdeklődtünk, hogy valóban 5%-os deficitcéllal tervezik-e meg a 2027-es költségvetést. Amint érkezik válasz a cikkünkre, frissítjük.

De mivel valószínűbb, hogy a miniszterelnök pontosan fogalmazott, érdemes azzal a gondolattal eljátszani, hogy mit jelentene 2027-ben az 5%-os hiány. Főleg annak fényében, hogy a nemzetközi hírügynökségek (a Reuters és a Bloomberg is) úgy értelmezték a miniszterelnök kijelentését, hogy a hiány 2027-ben is 5%-ra várható. A hírügynökségek cikkei külön felhívják a figyelmet arra is, hogy ha a kormány valóban 5%-ra tervezi a jövő évi hiányt, akkor az fordulatként is felfogható, korábban ugyanis a deficit fokozatos csökkentését ígérte a magyar kormány. Felvetik azt is, hogy egy ilyen hiánypálya mellett mennyire fenntarthatóak a nemzetközi hitelminősítőktől származó besorolások Magyarország adósságára vonatkozóan. A Bloomberg idézi a Költségvetési Tanács legutóbbi elemzését, miszerint ahhoz, hogy az eddigi (4%-os) 2027-es cél teljesüljön, az elsődleges költségvetési egyenleget a bruttó hazai termék 1,7%-ával kell javítani 2027-ben.

Új megvilágításban a 2027-es költségvetés

Orbán Viktor fél mondata tehát fontos üzenetet hordoz a jövő évi költségvetésről, melynek az előkészítése és tervezése még tavasszal elkezdődik. A helyzet érdekessége, hogy időközben lesznek április 12-én a parlamenti választások.

A jövő évi költségvetés kapcsán most hangzott el először érdemi és új információ. Mindez azért számít újdonságnak, ugyanis az NGM a tavaly év végi kitekintőjében még 4%-os deficitcéllal számolt. Érdemes ugyanakkor megemlíteni, hogy 7 hónap alatt (tavaly májushoz képest) az a deficitcél is ugrott: akkor 2,9%-ról 4%-ra. Ezt követi le az alábbi ábra.

Bő két év leforgása alatt tehát megötszöröződne a 2027-re várt költségvetés hiány, amennyiben Orbán Viktor kijelentésével számolunk.

A hiánycélok fokozatos emelése nem előzmények nélküli, legutóbb ez történt a 2026-os költségvetéssel is, de a korábbi évekre is ez volt a jellemző. Alapvetően két okból kifolyólag: egyrészt a nemzetközi környezet miatt változó (a tervezettnél rosszabb) makrogazdasági pálya is ezt váltotta ki, másrészt a kormány maga is tett és tesz is hathatósan a hiány elengedése terén, mivel új gazdaságpolitikai intézkedéseket jelent be folyamatosan (tavaly február óta), ami nem független az áprilisi parlamenti választásoktól.

Amennyiben elfogadjuk, hogy a költségvetés egyenlege jövőre is -5%-ot fog mutatni a kormány tervei szerint, akkor az azt is jelenti, hogy a Covid-időszak és a háború kitörése utáni

költségvetési konszolidáció lendülete teljesen elakadt,

és a deficit beragad 5%-on.

Ez közvetlen hatást fejt ki az államadósságra (nem nehéz belátni, hogy a GDP-arányos államadósság is beragad), közvetve az állam finanszírozására. A tartósan magas finanszírozási igényt a piacok és a lakossági befektetők magasabb hozamelvárások mellett finanszírozzák, így fennáll a veszélye annak, hogy magasabb kamatokat kell fizetni a befektetőknek ahhoz, hogy megvásárolják a magyar államkötvényeket (legyenek azok forintban, vagy épp devizában denominálva). Eddig ezen a téren nem volt gond, a befektetők vitték a magyar papírokat, Magyarország megtalálta a stabil finanszírozóit, csak az a kérdés, hogy milyen áron. Közben azt sem szabad elfelejteni, hogy az elmúlt években a nemzetközi pénzpiaci környezet is összességében támogató volt ezen a téren.

Érdekes kérdés lesz az is, hogy a jól láthatóan átalakuló hiánypályához mit szólnak a hitelminősítők, akiktől idén szintén 6 alkalommal várható bizonyítványt Magyarország, és kiemelten figyelik a magyar költségvetés és adósság fenntarthatóságát.

Az 5%-on beragadó hiány okait egyelőre csak találgatni lehet. Az egyik magyarázat az lenne, hogy a kormány tudatában van az idei hiány elszállásának (kiigazító intézkedések nélkül valóban nem tűnik tarthatónak a cél), és egyszerűen nem akar akkora kiigazítást végrehajtani, ami jövőre 4%-ig visszahúzza a deficitet. Ennek azonban ellentmond, hogy Orbán az idézett mondatában az idei hiány esetében kitartott az 5% mellett. A másik lehetőség, hogy van még egy olyan választási ígéret a tarsolyban, ami elsősorban a jövő évet érinti. Ezt a magyarázatot támasztaná alá, hogy egyébként meglehetősen szokatlan, hogy a választási hajrában a kormány a választás után elszálló költségvetési hiányról beszél.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos