Hatalmas üreg nyílt a főváros egyik legforgalmasabb útján

Jelentős fennakadást okoz a közlekedésben egy vezetéksérülés a főváros III. kerületében. A Bécsi út és a Fehéregyházi út kereszteződésénél
egy 500 milliméter átmérőjű, gömbgrafitos öntöttvas vízvezeték sérült meg, ami miatt az út közepén nagyméretű üreg keletkezett.
A Fővárosi Vízművek tájékoztatása szerint a hiba elhárításához elkerülhetetlen volt a forgalom korlátozása.
"Megsérült egy 500 milliméter átmérőjű gömbgrafitos öntöttvas vezeték a III. kerületi Bécsi út–Fehéregyházi út találkozásánál. A sérülés javításához a Vörösvári út felől kifelé tartó két belső sávot le kellett zárni a munkálatok idejére" – közölte a társaság.
A közműszolgáltató ígérete szerint a szakemberek intenzíven dolgoznak azon, hogy a meghibásodást a lehető legrövidebb időn belül elhárítsák, és a forgalmi rend mielőbb helyreálljon. A helyreállítás befejezésének pontos időpontjáról egyelőre nem adtak tájékoztatást.
