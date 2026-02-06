Hatalmas üreg nyílt a főváros egyik legforgalmasabb útján

Jelentős fennakadást okoz a közlekedésben egy vezetéksérülés a főváros III. kerületében. A Bécsi út és a Fehéregyházi út kereszteződésénél

egy 500 milliméter átmérőjű, gömbgrafitos öntöttvas vízvezeték sérült meg, ami miatt az út közepén nagyméretű üreg keletkezett.

A Fővárosi Vízművek tájékoztatása szerint a hiba elhárításához elkerülhetetlen volt a forgalom korlátozása.

"Megsérült egy 500 milliméter átmérőjű gömbgrafitos öntöttvas vezeték a III. kerületi Bécsi út–Fehéregyházi út találkozásánál. A sérülés javításához a Vörösvári út felől kifelé tartó két belső sávot le kellett zárni a munkálatok idejére" – közölte a társaság.

A közműszolgáltató ígérete szerint a szakemberek intenzíven dolgoznak azon, hogy a meghibásodást a lehető legrövidebb időn belül elhárítsák, és a forgalmi rend mielőbb helyreálljon. A helyreállítás befejezésének pontos időpontjáról egyelőre nem adtak tájékoztatást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images