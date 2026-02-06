Itt az időjárás-előrejelzés: tavaszias meleg és havazás is jön a hétvégén

Péntek napközben leginkább hazánk déli tájain szakadozott fel a felhőzet, éjszaka viszont a derült részeken is befelhősödik az ég. Szombaton napközben ennek köszönhetően kevés helyen süt majd ki a nap az országban, vasárnap viszont dél felől szárazabb légtömegek érkeznek majd.

Péntek éjszaka a borult, ködös időjárás várható, az északi országrészeken pedig kisebb eső, szitálás sem kizárt.

A minimumhőmérséklet -1 és +4 Celsius-fok között alakul majd.

Időjárás szombaton

Szombaton napközben egész nap felhős időre van kilátás, csak rövid időre szakadozhat fel a felhőzet hazánk felett. Csapadék a délnyugati, valamint észak-keleti megyékben fordulhat elő. A hőméréklet a nap folyamán 6 és 11 Celsius-fok között alakul.

Forrás: HungaroMet

Időjárás vasárnap

Vasárnap és hétfőn szakadozottabbá válik majd a felhőzet, így nagyobb eséllyel süthet majd ki a nap Magyarországon. Az északkeleti országrészeken és a délnyugati határ közelében elszórtan lehet kisebb eső, amelyet

északkeleten estétől havas eső, a hegyekben havazás is válthat.

Az északnyugati, északi szelet néhol élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +4 Celsius-fok között alakul. A csúcshőmérséklet általában 6, 11 Celsius-fok között valószínű.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás jövőhéten

Hétfőre csökken a csapadék esélye, ekkorra kevés helyen várható esőzés, kedden azonban újabb csapadékzóna éri majd el hazánkat, amely zömében esőzést hoz majd az országban. A jövőhétre a hőmérséklet kicsit visszaesik majd, a hűvösebb területeken pedig visszatérhet az éjszakai fagy is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio