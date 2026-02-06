  • Megjelenítés
Javult az amerikai fogyasztói bizalom
Javult az amerikai fogyasztói bizalom

Javult a fogyasztók megítélése februárban az amerikai gazdaságról a Michigani Egyetem felmérése szerint. Ezzel együtt a rövid távú inflációs várakozások angyot estek, viszont kissé emelkedtek a hosszabb távú inflációs várakozások.

A Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexe februárban 56,4 pontról 57,3 pontra nőtt. A jelenlegi helyzet megítélése 55,4 pontról 58,3 pontra emelkedett, a jövőbeni helyzet megítélése 57 pontról 56,6 pontra csökkent.

Az egy éves inflációs várakozások 4%-ról 3,5%-ra csökkentek, a hosszú távú inflációs várakozások 3,3%-ról 3,4%-ra nőttek.

Összességében a bejövő adatok kedvező képet festenek.

A rövid távú inflációs várakozások csökkentek, míg a fogyasztók megítélése a jelenlegi helyzetről javult. A bejövő adatok egyébként konzisztensek azzal a képpel, hogy a munkerőpiaci adatok stabilizálódni látszanak, miközben a fogyasztás még tartja magát.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy a fogyasztók egy része fiskális transzferek kap Donald Trump amerikai elnök tavaly elfogadott költségvetési törvényének értelmében. Ez pedig a gazdaság élénkítése mellett a fogyasztói bizalomra is kedvező hatást gyakorolhat.

