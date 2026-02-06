Szabályosan haldoklik Németország évtizedes gazdaságmodellje

Akkumulátorok, szerszámgépek, bútorok, ruházati termékek – a kínai áruk 2025-ben valósággal elárasztották a német piacot. A Német Szövetségi Statisztikai Hivatal pénteken közzétett adatai szerint a Kínából érkező import 9 százalékkal nőtt, és elérte a 171 milliárd eurót. Bár a kínai autóipari termékek aránya mérsékelt maradt, egyes ágazatokban – például a textil- és a fémfeldolgozó iparban – az éves növekedés meghaladta a 20 százalékot.

Ezzel párhuzamosan a Kínába irányuló német export tovább zsugorodott: szezonálisan kiigazítva több mint 9,3 százalékkal esett vissza, 81,8 milliárd euróra.

A folyamat mögött egyrészt a kínai vállalatok minőségi felzárkózása és a jüan euróval szembeni alulértékeltsége áll, másrészt az, hogy a német autóipari óriások – köztük a Volkswagen – egyre inkább Kínában, a kínai piacra tervezik és gyártják járműveiket.

Mindezek eredményeként Kína ismét Németország első számú kereskedelmi partnerévé vált, 252 milliárd eurós forgalommal, szemben az Egyesült Államok 240 milliárd eurójával.

Ami azonban még beszédesebb: Németország 2025-ben példátlan, 89,4 milliárd eurós kereskedelmi hiányt halmozott fel Kínával szemben, ami az előző évi 67 milliárdhoz képest is jelentős ugrás.

2015-ben a deficit még mindössze 20 milliárd euró volt.

A német kormány 2026-os gazdasági jelentésében józanul állapítja meg:

A kínai vállalatok komoly versenytársaivá váltak a német ipar számos kulcságazatának.

A Kínába irányuló német export 2021–2022 telén érte el csúcspontját, azóta folyamatosan csökken. Torsten Slok, az Apollo vezető közgazdásza év végi elemzésében rámutatott: 2025-től Németország már több tőkejószágot vásárol Kínából, mint amennyit Kína vesz Németországtól.

A német exportőrök számára az amerikai piac is fordulóponthoz érkezett 2025-ben. A Donald Trump által bevezetett vámok hatására az Egyesült Államokba irányuló német kivitel 9,3 százalékkal esett vissza, jóllehet az ország továbbra is Németország legnagyobb felvevőpiaca maradt Franciaország és Hollandia előtt. A német ipar tartópillérei – az autógyártás, a szerszámgépipar és a vegyipar – jelentős visszaesést szenvedtek el, egyedül a gyógyszeripar tudta elkerülni a vámok pusztító hatását.

A kínai és amerikai sokkok tompításában végül az európai piac segítette Németországot: az EU-tagállamokba irányuló export 4,2 százalékkal nőtt.

A német exportőrök különösen Lengyelország nagyszabású infrastrukturális beruházásaiból, valamint a spanyol gazdaság EU-átlagot meghaladó növekedéséből tudtak profitálni.

Az európai országok a német export csaknem 70 százalékát szívják fel. Ez ugyan tompítja a Donald Trump és Hszi Csin-ping politikája okozta hatásokat, de önmagában nem volt elég a német exportmotor újraindításához. Németország kereskedelmi többlete 2025-ben 200 milliárd euróra csökkent az előző évi 243 milliárdról – újabb figyelmeztető jel Friedrich Merz kancellár számára.

