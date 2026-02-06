  • Megjelenítés
FONTOS Két éves mélypontra erősödött a forint
Új híd épül Magyarországon – megvan, mikor készül el
Gazdaság

Új híd épül Magyarországon – megvan, mikor készül el

Portfolio
A tervek szerint már tavasszal birtokba vehetik a gyalogosok és biciklisek az M7 felett átívelő új hidat a Velencei-tó mellett - közölte az MKIF.

A következő napokban elvégzik a hídvilágítás villanyszerelési munkáit, továbbá a rézsűkúp burkolását, majd ezt követően – a technológiai előírásoknak megfelelő hőmérsékleti feltételek teljesülése esetén – sor kerül a pályalemez sókorrózió elleni védőbevonatának elkészítésére.

A híd környezetének rendezése is folyamatos: új utcabútorok kerülnek ki, növényzetet telepítenek a következő hónapokban.

A februárra tervezett próbaterhelést követően elkezdődhet a híd műszaki átadása, majd a forgalomba helyezése is.

A híd környezetében az M7-es autópályán csak a Balaton felé vezető oldalon kell forgalomkorlátozásra számítani, itt jelenleg egy rövid szakaszon 80 km/h sebességkorlátozás van érvényben.

Még több Gazdaság

Hatalmas üreg nyílt a főváros egyik legforgalmasabb útján

Teljesen vakon vagyunk, hol vannak Trump nagy üzletei – így kell kiigazodni a befektetéseknél

A világ egyenlőbb, mint gondolnánk

A régi híd bontása csak az új híd forgalomba helyezése után kezdődik, várhatóan májusban.

Kapcsolódó cikkünk

Autósok, figyelem: ellepik a rendőrök az utakat, egyetlen veszélyre fókuszálnak

Ennyivel több halálos baleset lehet a magyar utakon, ha jön az új sebességhatár

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Egyezség született Moszkva és Kijev között, kiakadtak Trumpon Ukrajnában – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön
Küszöbön a háború: Amerika elkezdte az evakuációt, bármikor megindulhatnak a bombázók
Új fejezet Paks II. nukleáris tündérmeséjében – most dől el, álom vagy rémálom lesz belőle
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility