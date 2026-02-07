Áttörés az orvostudományban: rengeteg ember életét mentheti meg a felfedezés

Kanadai és kínai kutatóintézetek munkatársai tavaly olyan tanulmányt publikáltak, amelyben egy elméletileg bármely beteg szervezete által elfogadható, "univerzális" vese létrehozásáról számoltak be. A kísérleti szerv több napon át életben maradt és működött egy agyhalott recipiens testében, akinek családja beleegyezett a beavatkozásba. Jelenleg a 0 vércsoportú betegeknek jellemzően 0 vércsoportú donorra kell várniuk. Ők teszik ki a várólistán szereplők több mint felét, miközben a 0 típusú vesék más vércsoportú pácienseknek is beültethetők, ezért krónikus hiány alakult ki belőlük.
A kutatók speciális enzimeket alkalmaztak, amelyek eltávolítják az A vércsoport markereiként szolgáló cukormolekulákat egy A típusú veséről. Így a szerv gyakorlatilag 0 típusúvá alakul, és jóval több beteg számára válhat beültethetővé.
Olyan ez, mintha lehámoznánk a piros festéket egy autóról, és előtűnne a semleges alapozó. Ezután az immunrendszer már nem tekinti idegennek a szervet
– magyarázta Stephen Withers biokémikus, a Brit Columbia Egyetem kutatója.
Számos kihívás áll még a humán kísérletek előtt. A beültetett vese a harmadik napra ismét az A vércsoport jeleit kezdte mutatni, ami immunválaszt váltott ki – bár ez enyhébb volt a szokásosnál, és a szervezet igyekezett tolerálni a szervet. A probléma súlyosságát jól jelzi, hogy csak az Egyesült Államokban naponta 11 ember hal meg veseátültetésre várva, többségük 0 típusú vesére szorulna. Az univerzális vesék kifejlesztése ezért életmentő áttörést jelenthet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
