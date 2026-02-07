  • Megjelenítés
Áttörés az orvostudományban: rengeteg ember életét mentheti meg a felfedezés
Gazdaság

Áttörés az orvostudományban: rengeteg ember életét mentheti meg a felfedezés

Portfolio
Egy évtizedes kutatómunka után a tudósok jelentős előrelépést értek el a veseátültetések terén: közelebb kerültek ahhoz, hogy a donor és a recipiens vércsoportjától függetlenül lehessen transzplantációt végezni, ami drámaian lerövidítheti a várakozási időt és életeket menthet meg - számolt be a Sciencealert.

Kanadai és kínai kutatóintézetek munkatársai tavaly olyan tanulmányt publikáltak, amelyben egy elméletileg bármely beteg szervezete által elfogadható, "univerzális" vese létrehozásáról számoltak be. A kísérleti szerv több napon át életben maradt és működött egy agyhalott recipiens testében, akinek családja beleegyezett a beavatkozásba. Jelenleg a 0 vércsoportú betegeknek jellemzően 0 vércsoportú donorra kell várniuk. Ők teszik ki a várólistán szereplők több mint felét, miközben a 0 típusú vesék más vércsoportú pácienseknek is beültethetők, ezért krónikus hiány alakult ki belőlük.

A kutatók speciális enzimeket alkalmaztak, amelyek eltávolítják az A vércsoport markereiként szolgáló cukormolekulákat egy A típusú veséről. Így a szerv gyakorlatilag 0 típusúvá alakul, és jóval több beteg számára válhat beültethetővé.

Olyan ez, mintha lehámoznánk a piros festéket egy autóról, és előtűnne a semleges alapozó. Ezután az immunrendszer már nem tekinti idegennek a szervet

– magyarázta Stephen Withers biokémikus, a Brit Columbia Egyetem kutatója.

Még több Gazdaság

Gettóból is nőhetnek ki startupok? Ennyit számít az innovációban, hogy milyen a környék

A klímaváltozás komoly fejtörést okoz a biztosítóknak – Egyre kevésbé jelezhetők előre a kockázatok

Főnixként támadt fel Európa a gazdasági letargiából

Számos kihívás áll még a humán kísérletek előtt. A beültetett vese a harmadik napra ismét az A vércsoport jeleit kezdte mutatni, ami immunválaszt váltott ki – bár ez enyhébb volt a szokásosnál, és a szervezet igyekezett tolerálni a szervet. A probléma súlyosságát jól jelzi, hogy csak az Egyesült Államokban naponta 11 ember hal meg veseátültetésre várva, többségük 0 típusú vesére szorulna. Az univerzális vesék kifejlesztése ezért életmentő áttörést jelenthet.

Kapcsolódó cikkünk

Reménykeltő kutatás látott napvilágot: közel lehet a megoldás az orvostudomány egyik nagy problémájára

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Gyengül a dollár, gyorsul a forint erősödése
Merényletet követtek el a hírhedt orosz kémfőnök ellen, masszív támadás sújtotta Oroszországot – Háborús híreink pénteken
Autósok, figyelem: ellepik a rendőrök az utakat, egyetlen veszélyre fókuszálnak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility