Veszélyes toxint találtak népszerű bébitápszerekben: azonnal leállították a forgalmazást

A Müller drogérialánc mikrobiológiai szennyezettség miatt több Aptamil anyatej-kiegészítő tápszert von vissza a polcokról; a termékeket a vásárlók blokk nélkül is visszavihetik bármelyik üzletbe, ahol a teljes vételárat visszakapják - számolt be a MTI.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szombati közleménye szerint a Müller Drogéria Magyarország Bt. saját kezdeményezésére vonja ki a forgalomból több anyatej-kiegészítő tápszerét. A döntés oka mikrobiológiai probléma:

az érintett termékekben cereulid toxin szennyezettséget mutattak ki.

A drogérialánc már megkezdte az érintett tételek eltávolítását az üzletekből, és visszahívási akciót indított azoknak a vásárlóknak, akik már megvásárolták a problémás termékeket. A fogyasztóvédelmi hatóság folyamatosan ellenőrzi az intézkedések végrehajtását, valamint figyelemmel kíséri, hogy a visszagyűjtött készletek megsemmisítése vagy elszállítása megfelelően történjen.

A visszahívás a Danone Deutschland GmbH által gyártott, 800 grammos kiszerelésű Aptamil termékcsalád több tagját érinti. Kivonják a forgalomból az Aptamil Pronutra 2-es és 3-as változatait, valamint az Aptamil Profutura DuoAdvance 2-es terméket. Mindhárom készítményből több, különböző lejárati idejű gyártási tétel érintett.

A hatóság közlése szerint az általa megjelölt termékeket nem szabad gyermekeknek adni. A Müller kedvező feltételeket biztosít a vásárlóknak:

az érintett tápszereket bontatlanul és felbontva is visszaveszik, a vásárlást igazoló blokk bemutatása nélkül, bármely magyarországi üzletükben.

A teljes vételárat a helyszínen, azonnal visszafizetik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images