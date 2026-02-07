Veszélyes toxint találtak népszerű bébitápszerekben: azonnal leállították a forgalmazást

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szombati közleménye szerint a Müller Drogéria Magyarország Bt. saját kezdeményezésére vonja ki a forgalomból több anyatej-kiegészítő tápszerét. A döntés oka mikrobiológiai probléma:
az érintett termékekben cereulid toxin szennyezettséget mutattak ki.
A drogérialánc már megkezdte az érintett tételek eltávolítását az üzletekből, és visszahívási akciót indított azoknak a vásárlóknak, akik már megvásárolták a problémás termékeket. A fogyasztóvédelmi hatóság folyamatosan ellenőrzi az intézkedések végrehajtását, valamint figyelemmel kíséri, hogy a visszagyűjtött készletek megsemmisítése vagy elszállítása megfelelően történjen.
A visszahívás a Danone Deutschland GmbH által gyártott, 800 grammos kiszerelésű Aptamil termékcsalád több tagját érinti. Kivonják a forgalomból az Aptamil Pronutra 2-es és 3-as változatait, valamint az Aptamil Profutura DuoAdvance 2-es terméket. Mindhárom készítményből több, különböző lejárati idejű gyártási tétel érintett.
A hatóság közlése szerint az általa megjelölt termékeket nem szabad gyermekeknek adni. A Müller kedvező feltételeket biztosít a vásárlóknak:
az érintett tápszereket bontatlanul és felbontva is visszaveszik, a vásárlást igazoló blokk bemutatása nélkül, bármely magyarországi üzletükben.
A teljes vételárat a helyszínen, azonnal visszafizetik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
