Az Európai Központi Bank beismerte: van egy árfolyamszint, ami felett már baj van

Portfolio
Az Európai Központi Bank (EKB) árgus szemekkel figyeli az euró erősödését. Piero Cipollone, az igazgatótanács tagja szerint a márciusi negyedéves előrejelzések kulcsfontosságúak lesznek az inflációs dinamika meghatározásában - írja a Bloomberg.

Bár az EKB hivatalosan nem határoz meg árfolyamcélt az euró számára, a valuta ereje közvetlenül befolyásolja az importált inflációt. Piero Cipollone a Cyprus News Agency-nek adott interjújában hangsúlyozta:

az árfolyammozgások a gazdasági előrejelzések szerves részét képezik.

Az euró/dollár (EUR/USD) keresztárfolyam az elmúlt évben stabilan a 1,17–1,18 közötti sávban mozogott, ám a közelmúlt politikai eseményei rövid időre e szint fölé lökték a devizát.

A piaci volatilitás egyik fő forrása Donald Trump amerikai elnök legutóbbi, Grönland megszerzésére irányuló diplomáciai offenzívája volt. A feszültség hatására az euró átlépte az 1,20-as szintet a dollárral szemben, ami komoly fejtörést okozott az európai exportőröknek. Cipollone azonban megjegyezte, hogy a legutóbbi kilengések után az árfolyam visszatért a korábbi hónapokban látott szintekre.

Januárban az eurózóna inflációja 1,7%-ra csökkent, ami elmarad az EKB 2%-os közép-hosszú távú célkitűzésétől. Néhány döntéshozó, köztük a finn Olli Rehn, már egy tartósabb inflációs alullövéstől tart.

Az árfolyamot inputként kezeljük a kivetítéseinkhez. Ez része annak a széles körű adatállománynak, amelyet az infláció alakulásának előrejelzéséhez használunk

– mondta Cipollone.

A piaci elemzők és a befektetők többsége nem számít azonnali kamatvágásra a februári szünet után.

Christine Lagarde EKB-elnök korábban úgy fogalmazott, hogy a jegybank „jó helyzetben van”, és nem tulajdonított drámai jelentőséget az euró erősödésének. Ugyanakkor a márciusban érkező új adatok és a negyedéves makrogazdasági előrejelzések választ adnak majd arra, hogy szükség van-e további monetáris lazításra 2026 folyamán.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

