Új agrártámogatást jelentett be Nagy István, a cél a fagykárok enyhítése
A tavalyi tavaszi fagy jelentős károkat okozott a kertészeti ágazatban, amelyek mérséklésére az Agrárminisztérium célzott intézkedésekkel reagál. A Közös Agrárpolitika Stratégia Terv keretében most újabb támogatási lehetőség nyílik: egy összesen 2 milliárd forint keretösszegű felhívás segíti a fagykárt szenvedett ültetvények cseréjét. A vissza nem térítendő támogatásra a kérelmeket első körben 2026. február 5. és február 18. között nyújthatják be az érintett gazdálkodók – tájékoztatott Nagy István agrárminiszter közösségi oldalán.
A tárcavezető közölte, hogy a felhívással elsősorban a változó éghajlati körülményekhez alkalmazkodni képes, magas termőképességgel és termésbiztonsággal rendelkező ültetvények telepítését támogatják. Emellett a változó piaci igények kielégítéséhez szükséges újszerű termesztéstechnológiai megoldások alkalmazásának ösztönzése, a fajtaválaszték korszerűsítése, az öntözött ültetvények területének növelése, és az ökológiai művelésmód alkalmazásának elősegítése is célja a pályázatnak.

Ezt a felhívást megelőzte a tavalyi év végén zárult, egy ugyancsak fagykárral sújtott termelőknek szánt beruházási támogatás, 3 milliárd forintos keretösszeggel,

mely a gazdák számára olyan technológiai fejlesztéseket tesz lehetővé, amelyek használatával képesek elhárítani vagy mérsékelni a jövőbeni tavaszi fagykárokat – közölte az Agrárminisztérium.

Nagy István a kormány a kihívások közepette is folyamatosan segíti a fagykárt szenvedett szőlő- és gyümölcstermelőket, hiszen az ágazati szereplőkkel való egyeztetést követően megteremtette a lehetőségét az előlegfizetésnek, összesen 1,45 milliárd forint értékben. A szaktárca elérte az Európai Bizottságnál, hogy a kárt szenvedett gazdálkodók rendkívüli támogatásban is részesülhessenek összesen 4,2 milliárd forint értékben, mely esetében a kérelmek benyújtására még 2026. február 10-ig lehetőség van – hívta fel a figyelmet a miniszter.

Nagy István kifejtette: "A cél, hogy olyan, a változó éghajlati körülményekhez jobban alkalmazkodó, magas termőképességű és nagyobb termésbiztonságot nyújtó ültetvények létesüljenek, amelyek hosszú távon is versenyképesek tudnak lenni. A pályázat ösztönzi a korszerű termesztéstechnológiai megoldások alkalmazását, a fajtaválaszték megújítását, az öntözött ültetvények területének növelését, valamint az ökológiai művelésmód elterjedését is."

A támogatás vissza nem térítendő, és azt szolgálja, hogy a gazdák mielőbb újratermelni tudjanak

- hangsúlyozta a miniszter.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás

