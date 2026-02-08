Új agrártámogatást jelentett be Nagy István, a cél a fagykárok enyhítése

A tárcavezető közölte, hogy a felhívással elsősorban a változó éghajlati körülményekhez alkalmazkodni képes, magas termőképességgel és termésbiztonsággal rendelkező ültetvények telepítését támogatják. Emellett a változó piaci igények kielégítéséhez szükséges újszerű termesztéstechnológiai megoldások alkalmazásának ösztönzése, a fajtaválaszték korszerűsítése, az öntözött ültetvények területének növelése, és az ökológiai művelésmód alkalmazásának elősegítése is célja a pályázatnak.
Ezt a felhívást megelőzte a tavalyi év végén zárult, egy ugyancsak fagykárral sújtott termelőknek szánt beruházási támogatás, 3 milliárd forintos keretösszeggel,
mely a gazdák számára olyan technológiai fejlesztéseket tesz lehetővé, amelyek használatával képesek elhárítani vagy mérsékelni a jövőbeni tavaszi fagykárokat – közölte az Agrárminisztérium.
Nagy István a kormány a kihívások közepette is folyamatosan segíti a fagykárt szenvedett szőlő- és gyümölcstermelőket, hiszen az ágazati szereplőkkel való egyeztetést követően megteremtette a lehetőségét az előlegfizetésnek, összesen 1,45 milliárd forint értékben. A szaktárca elérte az Európai Bizottságnál, hogy a kárt szenvedett gazdálkodók rendkívüli támogatásban is részesülhessenek összesen 4,2 milliárd forint értékben, mely esetében a kérelmek benyújtására még 2026. február 10-ig lehetőség van – hívta fel a figyelmet a miniszter.
Nagy István kifejtette: "A cél, hogy olyan, a változó éghajlati körülményekhez jobban alkalmazkodó, magas termőképességű és nagyobb termésbiztonságot nyújtó ültetvények létesüljenek, amelyek hosszú távon is versenyképesek tudnak lenni. A pályázat ösztönzi a korszerű termesztéstechnológiai megoldások alkalmazását, a fajtaválaszték megújítását, az öntözött ültetvények területének növelését, valamint az ökológiai művelésmód elterjedését is."
A támogatás vissza nem térítendő, és azt szolgálja, hogy a gazdák mielőbb újratermelni tudjanak
- hangsúlyozta a miniszter.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás
