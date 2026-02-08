Véget ért egy korszak? – A számla még csak most érkezik

Az érték-szaldó csapdája: MWh vs. Euro
Egy fontos nüansz, amit bárki hamar beláthat:
egy tisztán mennyiségi statisztika nem tesz különbséget drága és olcsó között.
Még a (nagyon) drága import és a (szinte) értéktelen túltermelés között sem, márpedig energetikában - ezt már többször tisztáztuk - a MW, MWh csak a szállítási hely, idő és ár meghatározásával válik összehasonlítható árúvá.
Ezekkel kiegészítve a következőket látjuk:
- 2024-ben és 2025-ben rekordot döntött a negatív áras órák száma a HUPX-en (volt, hogy -100 EUR/MWh alá esett az ár). Ez azt jelenti, hogy a hatalmasra duzzasztott napenergia-kapacitásunk olyankor termel csúcson, amikor többlet van a piacon – ilyenkor előfordul, hogy az ország fizet az exportért.
- Ezzel szemben, amikor behozatalra szorulunk (téli sötét órák, esti csúcsok), a régiós árak az egekben vannak. Hiába hozunk be kevesebb áramot mennyiségre, ha az a kevés többe kerül a költségvetésnek és a vállalatoknak, mint a korábbi nagyobb volumen.
- 2025-ben megdőlt minden korábbi rekord: már augusztusban több negatív áras órát regisztráltak a HUPX-en, mint a teljes 2024-es évben. Áprilisban a tőzsdei ár tartósan -25 EUR/MWh (mínusz 25 euró per megawattóra) alá zuhant.
A támogatáspolitika paradoxona
A hazai napenergia-boom jelentős része állami/uniós támogatásokkal valósult meg. Ennek az inkubátor-hatásnak az eredménye:
- Makrogazdasági szinten: a termelés oldali támogatás (KÁT/METÁR) után most kénytelen a kormány a fogyasztói/tárolói oldalt is tízmilliárdokkal támogatni (pl. a 100 milliárdos energiatárolói pályázatok), a hálózat elszámolásilag és fizikailag ne omoljon össze. A korábbi fejlesztési támogatások helyett, ismerve addigra a nyugat-európai példákat, a pénz (egy részét) lehetett volna például a MAVIR-ra költeni, okos és rugalmas hálózat fejlesztésére.
- Mikrogazdasági szinten: a kezdetben még hasznos támogatás nélkül sok ipari napelem-beruházás ma nem lenen versenyképes a „cannibalization effect” (az árakat saját maguk verik le termelési csúcs idején) miatt. Az a vállalat, amelyik támogatásból épített napelemet, most a magas rendszerhasználati díjakon keresztül fizetteti meg a hálózat stabilizálásának árát – a fogyasztókkal.
Az „Ukrajna-faktor” és a tranzit-hatás
A cikkben említett export-teljesítmény jelentős része nem magyar „piaci felesleg”,
hanem átmenő tranzit.
A magyar (és más cégek) a magyar határon keresztül, szigorú elszámolásban és jellemzően előrefizetés mellett, kereskedelmi alapon tranzitálnak (exportálnak) áramot a szétlőtt energetikai rendszer miatt fagyoskodó Ukrajnába.
- Magyarország 2024-ben Ukrajna áramimportjának közel 35-40%-át biztosította. Ez a volumen kozmetikázza a hazai kiviteli statisztikát, de ennek egy része nem a magyar többlettermeléséből, hanem az európai hálózati átfolyásból származik.
- Ha ezt a „exportot” levonjuk, a magyar fizikai mérleg továbbra is egy sérülékeny, az időjárásnak és a szomszédok (osztrák, szlovák) rugalmasságának kiszolgáltatott rendszert mutat.
- 2025 októberében Ukrajna áramimportjának 66%-át (átlagosan 239,5 MW/óra) a magyar határon keresztül kapta. Éves szinten is a magyar irány Ukrajna legnagyobb áramszállítója (több mint 50%-os részesedéssel).
Ez a hatalmas volumen „exportként” jelenik meg a magyar mérlegben, de valójában európai tranzit. Ha ezt a tételt kivesszük, a magyar kereskedelmi szaldó (vagyis az, amit tényleges profitként könyvelhetünk el) drasztikusan rosszabb.
Versenyképesség: a legdrágább áram a régióban?
Miközben az importarány csökkenését ünnepeljük (és ez jó!), a magyar ipari fogyasztók (főleg a KKV-k) gyakran
az EU három legmagasabb áramárait fizetik.
Ennek oka nem más, mint a piactorzító hatással bíró szabályozott lakossági áram- és gázárak (rezsicsökkentés).
- Míg az osztrák vagy német versenytársak profitálnak a rugalmas szélenergiából és a tárolókapacitásokból, a magyar gyárakat a fix, magas rendszerhasználati díjak és a hektikus tőzsdei spreadek sújtják.
- A MAVIR 2026. januári jelentése szerint a magyarországi bruttó villamosenergia-felhasználás 2025-ben 44,61 TWh volt, ami még a 2024-es (eleve alacsony) szintnél is 0,3%-kal kevesebb. Tehát a hazai felhasználás csökken.
- A KSH 2025. októberi adatai szerint a magyar ipari energiaárak (villamosenergia, gáz) emelkedése a legmagasabb volt az Európai Unióban.
Miközben Lengyelországban és Szlovákiában az ipari termelői árak mérséklődtek vagy stagnáltak, nálunk a hálózati költségek és a rendszerszintű rugalmatlanság miatt a vállalatok energiaterhei nőttek.
A 20 százalék alatti importarány tehát egy remek statisztikai mérföldkő, de amíg az iparunk energiaköltségei nemzetközi de legalább Uniós összevetésben nem csökkennek,
addig ez a „korszakváltás” inkább csak a függőség jellegének megváltozását jelenti.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Véget ért egy korszak? – A számla még csak most érkezik
Jolsvai Zoltán írása.
