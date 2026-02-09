  • Megjelenítés
FONTOS Fokozódik a feszültség: újabb vasfüggöny ereszkedett Európára, csak most karbonból van
A Spar felveszi a harcot a mérleggel trükközőkkel
A Spar felveszi a harcot a mérleggel trükközőkkel

A Spar Magyarország egy tatabányai tesztüzletében új, kamerával felszerelt, mesterséges intelligenciát alkalmazó mérleget vezetett be a zöldség-gyümölcs osztályon - közölte a cég.

A pilotprojekt elindítását nemzetközi tapasztalatok alapozták meg: a technológiát Ausztriában már tesztelte az üzletlánc. A technológia kiterjesztésének gondolata szorosan illeszkedik ahhoz a kiskereskedelmi trendhez, amely az automatizáció, a digitalizáció és az AI-alapú megoldások fokozott megjelenését hozza.

A tesztüzletben telepített mérlegek a Bizerba gyártmányai, a rajtuk futó szoftver pedig kifejezetten a magyar piaci igényekre szabott. A rendszer mesterséges intelligenciára épülő, offline objektumfelismerést alkalmaz: a kamera kizárólag akkor készít képet, amikor a vásárló terméket helyez a mérlegre.

A felismerés mélytanuló képosztályozási algoritmusok segítségével történik, amelyek

a forma, szín és méret alapján azonosítják a zöldségeket és gyümölcsöket.

A megoldás működése a vásárlók számára is könnyen értelmezhető. Ideális esetben - például egy banán mérlegelésekor - a rendszer egyértelműen felismeri a terméket, így a kijelzőn mindössze egyetlen választható opció jelenik meg.

SPAR-mesterseges-intelligencia-a-zoldseg-gyumolcs-pultnal_2
Forrás: Spar

Kevésbé egyértelmű helyzetekben, például többféle alma esetén, a mérleg először a termékkategóriát azonosítja, majd a szóba jöhető fajták körére szűkíti a választási lehetőségeket.

Ilyenkor a vásárlónak már csak azt kell kiválasztania, hogy pontosan melyik terméket helyezte a mérlegre. Ez a logika egyszerre gyorsítja a folyamatot és csökkenti a hibázás esélyét.

A pilot nagyjából három hónapja indult, jelenleg egy tatabányai üzletben zajlik. A dolgozók célzott oktatásban részesültek, a vásárlókat pedig a mérlegek mellett elhelyezett tájékoztató anyagok segítik. A tesztidőszak tapasztalatainak kiértékelése jelenleg is folyamatban van. A Spar a visszajelzések és az üzemeltetési adatok alapján készíti el a technológia további bevezetésének üzletekre lebontott ütemtervét.

Címlapkép: Spar

