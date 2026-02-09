Bebizonyosodott: aki ezt az étrendet követi, az nagyobb eséllyel kerüli el a stroke-ot

A kutatás erős összefüggést talált az étkezési szokások és a stroke kialakulása között, ugyanakkor nem bizonyítja a közvetlen ok-okozati kapcsolatot, csak a kockázatcsökkenéssel járó mintázatot írja le. A vizsgálatban 105 614, korábban stroke-ot nem szenvedett nő vett részt, átlagosan 53 éves korban. A résztvevők részletes kérdőívet töltöttek ki étkezési szokásaikról, majd a kutatók nullától kilencig terjedő pontszámmal értékelték, mennyire követik a mediterrán diétát. Egy-egy pontot kaptak azok, akik az átlagnál több teljes kiőrlésű gabonát, zöldséget, gyümölcsöt, hüvelyest, olívaolajat és halat fogyasztottak, mérsékelt mennyiségű alkoholt ittak, valamint kevesebb vörös húst és tejterméket ettek.
A résztvevők körülbelül 30 százaléka került a legmagasabb, 13 százaléka pedig a legalacsonyabb pontszámkategóriába. Az átlagosan 21 éves utánkövetési időszak alatt 4083 stroke-esetet regisztráltak, ebből 3358 volt iszkémiás és 725 vérzéses eredetű. A dohányzás, a testmozgás, a magas vérnyomás és más kockázati tényezők figyelembevételével is szignifikáns maradt a különbség a csoportok között.
A mediterrán étrendet legszorosabban követő nőknél 18 százalékkal volt alacsonyabb bármilyen típusú stroke kockázata.
Az iszkémiás stroke esetében 16, a vérzéses stroke-nál pedig 25 százalékos kockázatcsökkenést mértek.
Eredményeink alátámasztják azt az egyre erősödő bizonyítékot, hogy az egészséges táplálkozás kulcsfontosságú a stroke megelőzésében
– mondta Sophia S. Wang, a kaliforniai City of Hope Átfogó Rákközpont kutatója. Hozzátette: további vizsgálatok szükségesek a háttérben álló biológiai mechanizmusok feltárásához.
A tanulmány korlátja, hogy az étkezési adatok önbevalláson alapultak, így előfordulhattak pontatlanságok, amelyek befolyásolhatják az eredmények pontosságát.
Címlapkép forrása: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images
