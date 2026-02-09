  • Megjelenítés
Bebizonyosodott: aki ezt az étrendet követi, az nagyobb eséllyel kerüli el a stroke-ot
Gazdaság

Bebizonyosodott: aki ezt az étrendet követi, az nagyobb eséllyel kerüli el a stroke-ot

Portfolio
A mediterrán étrend követése csökkentheti a stroke kockázatát a nőknél – derül ki egy, a Neurology Open Access szakfolyóiratban 2026. február 4-én megjelent tanulmányból.

A kutatás erős összefüggést talált az étkezési szokások és a stroke kialakulása között, ugyanakkor nem bizonyítja a közvetlen ok-okozati kapcsolatot, csak a kockázatcsökkenéssel járó mintázatot írja le. A vizsgálatban 105 614, korábban stroke-ot nem szenvedett nő vett részt, átlagosan 53 éves korban. A résztvevők részletes kérdőívet töltöttek ki étkezési szokásaikról, majd a kutatók nullától kilencig terjedő pontszámmal értékelték, mennyire követik a mediterrán diétát. Egy-egy pontot kaptak azok, akik az átlagnál több teljes kiőrlésű gabonát, zöldséget, gyümölcsöt, hüvelyest, olívaolajat és halat fogyasztottak, mérsékelt mennyiségű alkoholt ittak, valamint kevesebb vörös húst és tejterméket ettek.

A résztvevők körülbelül 30 százaléka került a legmagasabb, 13 százaléka pedig a legalacsonyabb pontszámkategóriába. Az átlagosan 21 éves utánkövetési időszak alatt 4083 stroke-esetet regisztráltak, ebből 3358 volt iszkémiás és 725 vérzéses eredetű. A dohányzás, a testmozgás, a magas vérnyomás és más kockázati tényezők figyelembevételével is szignifikáns maradt a különbség a csoportok között.

A mediterrán étrendet legszorosabban követő nőknél 18 százalékkal volt alacsonyabb bármilyen típusú stroke kockázata.

Az iszkémiás stroke esetében 16, a vérzéses stroke-nál pedig 25 százalékos kockázatcsökkenést mértek.

Még több Gazdaság

Méhkasba nyúlna az EU legfrissebb tervével: hamarosan tag lehet Ukrajna

Friss kutatás bizonyítja: a kávéfogyasztás segít a korunk népbetegsége elleni küzdelemben

Időzített pénzügyi bombák sora robbanhat rá Budapestre a következő hónapokban

Eredményeink alátámasztják azt az egyre erősödő bizonyítékot, hogy az egészséges táplálkozás kulcsfontosságú a stroke megelőzésében

– mondta Sophia S. Wang, a kaliforniai City of Hope Átfogó Rákközpont kutatója. Hozzátette: további vizsgálatok szükségesek a háttérben álló biológiai mechanizmusok feltárásához.

A tanulmány korlátja, hogy az étkezési adatok önbevalláson alapultak, így előfordulhattak pontatlanságok, amelyek befolyásolhatják az eredmények pontosságát.

Kapcsolódó cikkünk

Friss kutatás bizonyítja: a kávéfogyasztás segít a korunk népbetegsége elleni küzdelemben

Címlapkép forrása: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

PR cikk

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Hiába van meleg, jön az ónos eső
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility