Drámai fordulat a németeknél – Soha nem mértek még ilyen alacsony forgalmat

A német sörfőzdék és forgalmazók 2025-ben 1993 óta a legnagyobb visszaesést szenvedték el – derül ki a Német Szövetségi Statisztikai Hivatal friss adataiból.

Az eladások 6 százalékkal, mintegy 497 millió literrel estek vissza,

így az értékesített mennyiség nagyjából 7,8 milliárd literre zsugorodott.

A német söreladás ezzel története során először esett 8 milliárd liter alá.

A statisztika nem tartalmazza az alkoholmentes söröket, a malátaitalokat és az Európai Unión kívülről importált sörök forgalmát.

A havi eladások 2025-ben is a megszokott szezonális mintát követték: tavasszal és nyáron meredeken emelkedtek, ősszel és télen pedig visszaestek. A hosszú távú, csökkenő tendencia azonban tovább folytatódott: 2015-höz képest 18,9 százalékkal, vagyis 1,8 milliárd literrel kevesebb sör fogyott.

A belföldi, adóköteles értékesítés az összforgalom 82,5 százalékát adta. Ez az előző évhez képest 5,8 százalékos visszaesést jelent, így a mennyiség 6,4 milliárd literre csökkent. Az adómentes eladások – amelyek az exportot és a dolgozóknak juttatott sört foglalják magukban – a maradék 17,5 százalékot, azaz 1,4 milliárd litert tették ki, ami 7 százalékos csökkenésnek felel meg.

Az exporton belül az uniós tagállamokba irányuló szállítások 1,3 százalékkal mérséklődtek, 798,5 millió literre. Az Európai Unión kívüli országokba irányuló kivitel ennél jóval nagyobb mértékben, 14,2 százalékkal esett vissza, 552,8 millió literre.

A sörkeverékek – vagyis a limonádéval, kólával vagy gyümölcslével kevert sörök – forgalma szintén csökkent. Az értékesítés 5,2 százalékkal esett vissza, összesen 402 millió literre. Ez az összes söreladás 5,2 százalékát jelentette.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images