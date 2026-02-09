  • Megjelenítés
Drámai fordulat a németeknél – Soha nem mértek még ilyen alacsony forgalmat
Gazdaság

Drámai fordulat a németeknél – Soha nem mértek még ilyen alacsony forgalmat

Portfolio
A német sörfőzdék és forgalmazók 2025-ben 1993 óta a legnagyobb visszaesést szenvedték el: az eladások 6 százalékkal, mintegy 497 millió literrel csökkentek, így a forgalom nagyjából 7,8 milliárd literre esett vissza - írta meg az ESM kiskereskedelmi portál.

A német sörfőzdék és forgalmazók 2025-ben 1993 óta a legnagyobb visszaesést szenvedték el – derül ki a Német Szövetségi Statisztikai Hivatal friss adataiból.

Az eladások 6 százalékkal, mintegy 497 millió literrel estek vissza,

így az értékesített mennyiség nagyjából 7,8 milliárd literre zsugorodott.

A német söreladás ezzel története során először esett 8 milliárd liter alá.

Még több Gazdaság

Jönnek a kátyújelentések

Aggódnak a virológusok egy új törzs miatt

Négy év aggodalom után újraindul a költekezés Európában

A statisztika nem tartalmazza az alkoholmentes söröket, a malátaitalokat és az Európai Unión kívülről importált sörök forgalmát.

A havi eladások 2025-ben is a megszokott szezonális mintát követték: tavasszal és nyáron meredeken emelkedtek, ősszel és télen pedig visszaestek. A hosszú távú, csökkenő tendencia azonban tovább folytatódott: 2015-höz képest 18,9 százalékkal, vagyis 1,8 milliárd literrel kevesebb sör fogyott.

A belföldi, adóköteles értékesítés az összforgalom 82,5 százalékát adta. Ez az előző évhez képest 5,8 százalékos visszaesést jelent, így a mennyiség 6,4 milliárd literre csökkent. Az adómentes eladások – amelyek az exportot és a dolgozóknak juttatott sört foglalják magukban – a maradék 17,5 százalékot, azaz 1,4 milliárd litert tették ki, ami 7 százalékos csökkenésnek felel meg.

Az exporton belül az uniós tagállamokba irányuló szállítások 1,3 százalékkal mérséklődtek, 798,5 millió literre. Az Európai Unión kívüli országokba irányuló kivitel ennél jóval nagyobb mértékben, 14,2 százalékkal esett vissza, 552,8 millió literre.

A sörkeverékek – vagyis a limonádéval, kólával vagy gyümölcslével kevert sörök – forgalma szintén csökkent. Az értékesítés 5,2 százalékkal esett vissza, összesen 402 millió literre. Ez az összes söreladás 5,2 százalékát jelentette.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

PR cikk

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Brutális orosz dróneső zúdult Zaporizzsjára, új válaszcsapást jelentett be Zelenszkij – Háborús híreink vasárnap
Súlyos ára van az olcsó rezsiszámláknak – a neheze még csak most jön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility