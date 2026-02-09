  • Megjelenítés
Drámai helyzet a horvátoknál - Már most toborozni kell
Horvátországban már javában zajlik a toborzás az idei turisztikai szezonra, miközben az ágazat továbbra is súlyos munkaerőhiánnyal küzd, és tízezrével szorul külföldi dolgozókra - írta meg a Croatia Week.

A horvát turisztikai, vendéglátó- és kiskereskedelmi szektor már megkezdte a felkészülést a közelgő szezonra, és sorra hirdeti meg a szezonális állásokat. A munkaerőhiány továbbra is komoly kihívás az ország egyik legfontosabb iparában, ezért

a cégek minden korábbinál korábban próbálják lefoglalni a szükséges dolgozókat.

Az idei évre a becslések szerint mintegy 65 ezer szezonális munkavállalóra lesz szükség. Mivel a hazai munkaerő-kínálat évről évre szűkül, a munkáltatók egyre nagyobb erőkkel versenyeznek a rendelkezésre álló munkavállalókért.

Az Alma Career Croatia, ismertebb nevén a Moj posao állásportál szóvivője, Alen Mrvac a horvát közszolgálati televíziónak elmondta, hogy a szezonális toborzás súlypontja az elmúlt években az év elejére került át. Tapasztalataik szerint a legtöbb munkáltató januárban és februárban keresi meg a jelölteket, és február végére többnyire már sikerül feltölteni a szükséges létszám nagy részét. A fennmaradó, sokszor sürgősen betöltendő pozíciókra rendszerint áprilisban és májusban találnak embert.

A hazai munkaerő szűkössége miatt a külföldi dolgozók toborzását már jóval korábban el kell kezdeni. A cégek jellemzően már októberben nekilátnak a felvételnek, hogy a munkavállalási engedélyek a szezon kezdetéig biztosan megérkezzenek.

Bernard Zenzerović, a Horvát Szállodai Munkáltatók Szövetségének igazgatója megerősítette, hogy a

külföldi munkaerő nélkül ma már nem működne a turisztikai szezon.

A Moj posao portál felmérése azt mutatja, hogy a horvát munkavállalók csak akkor hajlandók szezonális munkát vállalni a tengerparti üdülőövezetekben, ha a fizetés legalább 30–40 százalékkal magasabb a belföldi, belső régiókban kínált hasonló állásokénál.

A legkeresettebb szakmák közé a szakácsok, pincérek, cukrászok, szobalányok, recepciósok, animátorok és eladók tartoznak.

Alen Mrvac szerint a munkáltatók elvárásai az elmúlt években kénytelenek voltak alkalmazkodni a munkaerőpiaci realitásokhoz. A magasan képzett, sokéves szakmai tapasztalattal rendelkező dolgozók ma már ritkák, ezért őket ennek megfelelő bérezéssel kell megnyerni. A követelmények ugyanakkor enyhültek: ahol korábban öt év gyakorlat volt az elvárás, ott ma gyakran már három év tapasztalat is elegendőnek számít. A szolgáltatási színvonal fenntartása érdekében a munkáltatók egyre többet költenek a személyzet képzésére.

Az ágazat költségterhei jelentősen megemelkedtek. Elmondása szerint 2019 óta a szállodaiparban a munkaerőköltségek és a bérek mintegy 75 százalékkal nőttek, miközben a bevételek körülbelül 58 százalékkal emelkedtek, ami hosszabb távon komoly nyomást gyakorol a szektor jövedelmezőségére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

