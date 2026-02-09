  • Megjelenítés
Egyre nagyobbak a kérdőjelek az orosz olajjal kapcsolatban
Gazdaság

Egyre nagyobbak a kérdőjelek az orosz olajjal kapcsolatban

Portfolio
India több energiaforrásból kívánja biztosítani ellátását, és szükség esetén tovább diverzifikálja beszerzéseit – jelentette be hétfőn Vikram Misri indiai külügyi államtitkár a Reuters beszámolója szerint. Újdelhi célja, hogy a fogyasztók megbízható és biztonságos forrásokból, versenyképes áron jussanak energiához.

India tudatosan több lábon álló energiastratégiát követ, és kész tovább szélesíteni beszerzési forrásait, ha az ellátásbiztonság ezt megkívánja

– közölte Vikram Misri külügyi államtitkár.

Az államtitkár egy sajtótájékoztatón válaszolt arra a kérdésre, amely India orosz olajvásárlásaival kapcsolatos álláspontjára vonatkozott. Donald Trump amerikai elnök ugyanis a múlt héten azt állította, hogy Újdelhi elkötelezte magát az orosz olaj közvetlen és közvetett importjának leállítása mellett.

Misri hangsúlyozta, hogy India energiapolitikájának középpontjában a fogyasztók érdekeinek védelme áll. Ezt a megfelelő mennyiségű ellátással, a tisztességes árak biztosításával és a szállítások megbízhatóságával kívánják elérni. Hozzátette: az ország jelenleg sem függ egyetlen kőolajforrástól, és a jövőben sem szándékozik függővé válni. Kiemelte, hogy India több beszállítótól vásárol, az aktuális piaci viszonyoknak megfelelően. A kormány és az indiai energiavállalatok döntéseit a nemzeti érdekek vezérlik – tette hozzá.

Még több Gazdaság

Hiába van meleg, jön az ónos eső

Durvul a helyzet szlovák-magyar határon - Újabb hidat zártak le

Figyelem: bezuhant a gáz ára!

Trump a múlt héten végrehajtási rendeletet írt alá, amellyel feloldotta az indiai importra korábban kivetett 25 százalékos büntetővámot. A Kreml azonban közölte, hogy

nem lát semmi újat India diverzifikációs bejelentésében.

A Reuters jelentése szerint India januárban már kevesebb orosz olajat importált. A finomítók a nyugati szankciók és az amerikai–indiai kereskedelmi tárgyalások nyomása alatt alternatív forrásokat kerestek.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

PR cikk

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Kezdhetnek aggódni Washingtonban: Kína az amerikai kötvények eladására utasította bankjait
Az Európai Központi Bank beismerte: van egy árfolyamszint, ami felett már baj van
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility