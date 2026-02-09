Egyre nagyobbak a kérdőjelek az orosz olajjal kapcsolatban

India több energiaforrásból kívánja biztosítani ellátását, és szükség esetén tovább diverzifikálja beszerzéseit – jelentette be hétfőn Vikram Misri indiai külügyi államtitkár a Reuters beszámolója szerint. Újdelhi célja, hogy a fogyasztók megbízható és biztonságos forrásokból, versenyképes áron jussanak energiához.

India tudatosan több lábon álló energiastratégiát követ, és kész tovább szélesíteni beszerzési forrásait, ha az ellátásbiztonság ezt megkívánja – közölte Vikram Misri külügyi államtitkár.

Az államtitkár egy sajtótájékoztatón válaszolt arra a kérdésre, amely India orosz olajvásárlásaival kapcsolatos álláspontjára vonatkozott. Donald Trump amerikai elnök ugyanis a múlt héten azt állította, hogy Újdelhi elkötelezte magát az orosz olaj közvetlen és közvetett importjának leállítása mellett.

Misri hangsúlyozta, hogy India energiapolitikájának középpontjában a fogyasztók érdekeinek védelme áll. Ezt a megfelelő mennyiségű ellátással, a tisztességes árak biztosításával és a szállítások megbízhatóságával kívánják elérni. Hozzátette: az ország jelenleg sem függ egyetlen kőolajforrástól, és a jövőben sem szándékozik függővé válni. Kiemelte, hogy India több beszállítótól vásárol, az aktuális piaci viszonyoknak megfelelően. A kormány és az indiai energiavállalatok döntéseit a nemzeti érdekek vezérlik – tette hozzá.

Trump a múlt héten végrehajtási rendeletet írt alá, amellyel feloldotta az indiai importra korábban kivetett 25 százalékos büntetővámot. A Kreml azonban közölte, hogy

nem lát semmi újat India diverzifikációs bejelentésében.

A Reuters jelentése szerint India januárban már kevesebb orosz olajat importált. A finomítók a nyugati szankciók és az amerikai–indiai kereskedelmi tárgyalások nyomása alatt alternatív forrásokat kerestek.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images