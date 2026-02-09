Figyelem: bezuhant a gáz ára!

Az európai földgáz határidős jegyzése ma 8,2 százalékos esést követően 33 euró/MWh alá süllyedt,

ezzel gyakorlatilag eltörölve a hónap elején látott árugrást, és január közepe óta nem látott szintre estek vissza a jegyzések.

Az árak csökkenését az váltotta ki, hogy az előrejelzések enyhébb időszakot vetítenek előre, mérsékelve a gázintenzív fűtés iránti keresletet. A meteorológusok felülvizsgálták és mérsékelték a hónap későbbi részére korábban várt hidegbetörés mértékét Észak- és Kelet-Európában. Az Egyesült Államokban szintén enyhébb telet jeleznek az előrejelzések, ami csökkenti a fűtési célú fogyasztást, és növeli az Atlanti-óceánon Európába irányítható cseppfolyósított földgáz mennyiségét.

A legfrissebb adatok szerint az amerikai LNG-export 2025-ben rekordot döntött, 111 millió tonnára emelkedett, részben az Öböl-menti terminálok bővülő exportkapacitása, részben pedig az európai kereslet élénkülése miatt, miközben az uniós országok továbbra is kerülik az orosz energiahordozókat. Mindezek ellenére az európai gáztárolók töltöttsége 40 százalék alá csökkent, és így a tavalyi azonos időszak szintje alá esett.