  • Megjelenítés
Figyelem: bezuhant a gáz ára!
Gazdaság

Figyelem: bezuhant a gáz ára!

Portfolio
Elsősorban a kedvező időjárási kilátásoknak köszönhetően bezuhant ma az európai földgázár.

Az európai földgáz határidős jegyzése ma 8,2 százalékos esést követően 33 euró/MWh alá süllyedt,

ezzel gyakorlatilag eltörölve a hónap elején látott árugrást, és január közepe óta nem látott szintre estek vissza a jegyzések.

Az árak csökkenését az váltotta ki, hogy az előrejelzések enyhébb időszakot vetítenek előre, mérsékelve a gázintenzív fűtés iránti keresletet. A meteorológusok felülvizsgálták és mérsékelték a hónap későbbi részére korábban várt hidegbetörés mértékét Észak- és Kelet-Európában. Az Egyesült Államokban szintén enyhébb telet jeleznek az előrejelzések, ami csökkenti a fűtési célú fogyasztást, és növeli az Atlanti-óceánon Európába irányítható cseppfolyósított földgáz mennyiségét.

A legfrissebb adatok szerint az amerikai LNG-export 2025-ben rekordot döntött, 111 millió tonnára emelkedett, részben az Öböl-menti terminálok bővülő exportkapacitása, részben pedig az európai kereslet élénkülése miatt, miközben az uniós országok továbbra is kerülik az orosz energiahordozókat. Mindezek ellenére az európai gáztárolók töltöttsége 40 százalék alá csökkent, és így a tavalyi azonos időszak szintje alá esett.

Még több Gazdaság

Hiába van meleg, jön az ónos eső

Egyre nagyobbak a kérdőjelek az orosz olajjal kapcsolatban

Durvul a helyzet szlovák-magyar határon - Újabb hidat zártak le

ttf
Forrás: tradingeconomics

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

PR cikk

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Kezdhetnek aggódni Washingtonban: Kína az amerikai kötvények eladására utasította bankjait
Az Európai Központi Bank beismerte: van egy árfolyamszint, ami felett már baj van
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility