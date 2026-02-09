  • Megjelenítés
Folytatódik a szokatlan februári időjárás
Gazdaság

Folytatódik a szokatlan februári időjárás

Portfolio
Az új munkahét elején továbbra is stabil marad az időjárás, a hőmérséklet pedig országszerte meghaladja az ilyenkor szokásos értékeket: hétfőn 4 és 11 Celsius-fok közötti maximumokra lehet számítani.

A hétvégihez képest a hét első munkanapján nem várható számottevő változás. Bár keletről és északkeletről kissé hűvösebb levegő érkezik fölénk, ennek hatása csak mérsékelt lesz, így a hőmérsékleti értékek továbbra is

jócskán meghaladják a sokéves átlagot az ország nagy részén.

A felhőzet eloszlása területileg erősen eltérő képet mutat. A nyugati országrészben összefüggő, vastag felhőtakaró alakulhat ki, míg a középső és keleti tájakon időszakosan felszakadozhat a felhőzet, és több helyen rövidebb napos időszakok is előfordulhatnak.

Csapadék csak elszórtan valószínű, és mennyisége is csekély marad. Helyenként előfordulhat gyenge eső, az Északi-középhegység térségében pedig nem zárható ki havas eső vagy kisebb havazás sem, ez azonban nem lesz meghatározó az országos időjárási kép szempontjából.

Még több Gazdaság

Terjeszkedik Csehországban a Billa

Karácsony Gergely is megszólalt a kátyúhelyzetről

Drámai helyzet a horvátoknál - Már most toborozni kell

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

PR cikk

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Brutális orosz dróneső zúdult Zaporizzsjára, új válaszcsapást jelentett be Zelenszkij – Háborús híreink vasárnap
Súlyos ára van az olcsó rezsiszámláknak – a neheze még csak most jön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility