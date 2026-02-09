Folytatódik a szokatlan februári időjárás

Az új munkahét elején továbbra is stabil marad az időjárás, a hőmérséklet pedig országszerte meghaladja az ilyenkor szokásos értékeket: hétfőn 4 és 11 Celsius-fok közötti maximumokra lehet számítani.

A hétvégihez képest a hét első munkanapján nem várható számottevő változás. Bár keletről és északkeletről kissé hűvösebb levegő érkezik fölénk, ennek hatása csak mérsékelt lesz, így a hőmérsékleti értékek továbbra is

jócskán meghaladják a sokéves átlagot az ország nagy részén.

A felhőzet eloszlása területileg erősen eltérő képet mutat. A nyugati országrészben összefüggő, vastag felhőtakaró alakulhat ki, míg a középső és keleti tájakon időszakosan felszakadozhat a felhőzet, és több helyen rövidebb napos időszakok is előfordulhatnak.

Csapadék csak elszórtan valószínű, és mennyisége is csekély marad. Helyenként előfordulhat gyenge eső, az Északi-középhegység térségében pedig nem zárható ki havas eső vagy kisebb havazás sem, ez azonban nem lesz meghatározó az országos időjárási kép szempontjából.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt