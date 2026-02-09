Friss kutatás bizonyítja: a kávéfogyasztás segít a korunk népbetegsége elleni küzdelemben

Hatalmas mintán vizsgálta egy új tanulmány, hogy a koffeinfogyasztás milyen hatást gyakorol az agyműködés egyes részeire. Az eredmény pozitív volt, arra jutottak, hogy a vegyület mérsékelt mennyiségű bevitele segíthet a demencia kockázatának csökkentésében, valamint hozzájárul a lassabb kognitív hanyatláshoz. Az eredmények azért is kulcsfontosságúak, mivel nagyon nagy mintán és hosszú időn keresztül vizsgálták az embereket. 43 éven keresztül, összesen 132 ezer résztvevővel. A végeredményben azt kapták, hogy
18 százalékkal alacsonyabb kockázattal alakult ki demencia azoknál, akik magasabb koffeinfogyasztásról vallottak.
Több szempontot vizsgáltak, így összemérték a tea és a kávé, illetve a koffeinmentes kávé hatásait is. Arra jutottak, hogy előbbiek között nincs szignifikáns különbség, ugyanakkor a koffeinmentes kávét fogyasztóknál nem találtak összefüggéseket. Ez arra a következtetésre engedte a kutatókat, hogy a koffein lehet a kulcs. Kiemelik ugyanakkor, hogy ez nem jelenti azt, hogy mértéktelenül kellene fogyasztani a serkentő italokat. A kutatás ugyanis a legnagyobb előnyöket akkor mérte, ha valaki 2-3 kávét vagy 1-2 csésze teát fogyasztott egy nap.
Bár az eredményeink biztatóak, fontos megjegyezni, hogy a hatás mértéke kicsi, és számos fontos módja van a kognitív funkciók védelmének az öregedéssel. Tanulmányunk arra utal, hogy a koffeintartalmú kávé vagy tea fogyasztása lehet ennek a kirakósnak az egyik darabja
– emelte ki Daniel Wang, a bostoni Mass General Brigham táplálkozási szakértője.
A kutatás illeszkedik abba a mintába, ami a koffein jótékony hatásaira koncentrál: volt, amelyik az Alzheimer-kór és a Parkinson-kór kialakulását vizsgálta, mások a várható élettartamra tettek pozitív megállapításokat a vegyület fogyasztásával. A 131 821 résztvevő közül 11 033-nál alakult ki demencia a vizsgálat során. Ez azt jelenti, hogy a legmagasabb koffeinbeviteli szinten lévőknél 18 százalékkal alacsonyabb volt a demencia kockázata a legalacsonyabbhoz képest.
Címlapkép forrása: Shutterstock
