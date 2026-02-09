Hiába van meleg, jön az ónos eső

Jelenleg markáns időjárási front nem éri el az országot, mindössze egy gyenge hidegfront súrolta az északkeleti területeket. Az ország északi és északkeleti részein azonban egy kiterjedt anticiklon hatására kedden már nemcsak a magasabb légrétegekben, hanem az alsóbb szinteken is megjelenik a hideg levegő.
A beáramló hideg légtömegek hatására kedden reggel a déli, délkeleti, valamint az északi országrészben gyenge havazás vagy hószállingózás alakulhat ki.
Az északi területeken az ónos eső megjelenése sem zárható ki.
A helyzet szerdára tovább romolhat: a középső és északi országrészben, illetve a Dunántúl magasabban fekvő területein már több helyen számítani lehet ónos esőre.
A várható veszélyes időjárási körülmények miatt a HungaroMet Zrt. elsőfokú, sárga riasztást adott ki hét megyére. Az érintett területek: Veszprém, Komárom-Esztergom, Fejér, Pest, Tolna, Baranya és Bács-Kiskun megye. A meteorológiai szolgálat felhívja a figyelmet, hogy az ónos és a fagyott eső vékony jégréteget alakíthat ki az utakon. Ez extrém csúszós körülményeket teremthet a közlekedésben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
