Markáns fordulat jön - Megszólaltak a meteorológusok

Általában erősen felhős vagy borult idő valószínű, kedden főként a szelesebb tájakon szakadozhat jobban a felhőzet. Ma napközben néhol kisebb eső, zápor nem kizárt, míg estétől kedd délelőttig elszórtan alakulhat ki gyenge vegyes csapadék, főként északkeleten és délen kisebb havazás, helyenként vékony hóréteg is. Ma helyenként a keleti, míg hajnaltól többfelé a délkeleti szél élénkül meg, utóbbit holnap néhol erős lökések is kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +4 fok között alakul.
A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden döntően 2 és 8 fok között várható.
Szerdán többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és egyre több helyen várható csapadék. Eleinte átmenetileg ónos eső is eshet, majd egyre inkább az eső lesz jellemző, de az Északi-középhegységben délutánig havazás, havas eső is valószínű. A délnyugati, déli szél élénk, az Északnyugat-Dunántúlon erős lesz. Hajnalban -2, +4, délután általában 6, 13 fok várható, de az Északi-középhegységben ennél hidegebb lesz.
Csütörtökön közepesen vagy erősen felhős idő várható napos időszakokkal. Éjszaka egyre kevesebb helyen eshet, napközben csak kevés helyen lehet csapadék, de délutántól, estétől a Dunántúlon már elszórtan várható eső, zápor. A déli szél élénk, a Dunántúl északnyugati részein olykor erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, de az Északi-középhegységben pár fokkal hidegebb lesz.
Pénteken eleinte borult lesz az ég, és több helyen fordulhat elő eső, zápor, majd délelőttől nyugat felől elkezdhet szakadozni, csökkenni a felhőzet, ezzel együtt a csapadékhajlam is csökken. Az északnyugati, északi szél többfelé erős lesz. Hajnalban 0, +7, délután 7, 13 fok valószínű.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
