  • Megjelenítés
FONTOS Valakik őrületes összeget toltak befektetésekbe – Kiderült, kiknek a kezében van a magyar államadósság
Markáns fordulat jön - Megszólaltak a meteorológusok
Gazdaság

Markáns fordulat jön - Megszólaltak a meteorológusok

Portfolio
Egyre hosszabbak a nappalok, de a nagyrészt felhős idő miatt napsütésből nemigen jut több. Markáns hidegfront a hétvégén érkezhet - írja a HungaroMet Zrt.

Általában erősen felhős vagy borult idő valószínű, kedden főként a szelesebb tájakon szakadozhat jobban a felhőzet. Ma napközben néhol kisebb eső, zápor nem kizárt, míg estétől kedd délelőttig elszórtan alakulhat ki gyenge vegyes csapadék, főként északkeleten és délen kisebb havazás, helyenként vékony hóréteg is. Ma helyenként a keleti, míg hajnaltól többfelé a délkeleti szél élénkül meg, utóbbit holnap néhol erős lökések is kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +4 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden döntően 2 és 8 fok között várható.

Szerdán többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és egyre több helyen várható csapadék. Eleinte átmenetileg ónos eső is eshet, majd egyre inkább az eső lesz jellemző, de az Északi-középhegységben délutánig havazás, havas eső is valószínű. A délnyugati, déli szél élénk, az Északnyugat-Dunántúlon erős lesz. Hajnalban -2, +4, délután általában 6, 13 fok várható, de az Északi-középhegységben ennél hidegebb lesz. 

Csütörtökön közepesen vagy erősen felhős idő várható napos időszakokkal. Éjszaka egyre kevesebb helyen eshet, napközben csak kevés helyen lehet csapadék, de délutántól, estétől a Dunántúlon már elszórtan várható eső, zápor. A déli szél élénk, a Dunántúl északnyugati részein olykor erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, de az Északi-középhegységben pár fokkal hidegebb lesz. 

Még több Gazdaság

Hiába van meleg, jön az ónos eső

Egyre nagyobbak a kérdőjelek az orosz olajjal kapcsolatban

Durvul a helyzet szlovák-magyar határon - Újabb hidat zártak le

Pénteken eleinte borult lesz az ég, és több helyen fordulhat elő eső, zápor, majd délelőttől nyugat felől elkezdhet szakadozni, csökkenni a felhőzet, ezzel együtt a csapadékhajlam is csökken. Az északnyugati, északi szél többfelé erős lesz. Hajnalban 0, +7, délután 7, 13 fok valószínű.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

PR cikk

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Kezdhetnek aggódni Washingtonban: Kína az amerikai kötvények eladására utasította bankjait
Az Európai Központi Bank beismerte: van egy árfolyamszint, ami felett már baj van
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility