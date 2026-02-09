  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Portfolio
Kedden a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is változatlan marad, írja a holtankoljak.

Február 10-től sem változnak itthon az üzemanyag nagykereskedelmi árak.

Az aktuális átlagárak (2026.02.09-én) az alábbiak: 

  • 95-ös benzin: 557 Ft/liter
  • Gázolaj: 575 Ft/liter
Címlapkép forrása: Shutterstock

