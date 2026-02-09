  • Megjelenítés
Méhkasba nyúlna az EU legfrissebb tervével: hamarosan tag lehet Ukrajna
Méhkasba nyúlna az EU legfrissebb tervével: hamarosan tag lehet Ukrajna

Portfolio
Az Európai Unió több forgatókönyvet vizsgál arra, miként építhetné be Ukrajna leendő tagságát egy esetleges békemegállapodásba – értesült a Bloomberg az ügyet ismerő forrásokból. Az egyik tárgyalt lehetőség szerint Ukrajna már a formális csatlakozás előtt megkapná a tagságból fakadó védelem egy részét, valamint azonnali hozzáférést bizonyos tagsági jogokhoz, emellett pedig az unió világos ütemtervet adna a csatlakozási eljárás lépéseiről.

Más elképzelések szerint a jelenlegi csatlakozási folyamatot vinnék tovább,

vagy átmeneti időszakkal, fokozatos tagsággal vezetnék be az uniós tagságot.

A nem végleges húszpontos béketerv, amelyen Ukrajna elsősorban az Egyesült Államokkal közösen dolgozik, 2027-re tűzi ki a teljes uniós tagság elérését. A dokumentum ugyanakkor már a csatlakozás előtt biztosítana Ukrajnának bizonyos tagsági előnyöket. Volodimir Zelenszkij elnök szerint országa is erre az évre tervezi a csatlakozást, mivel az uniós tagság kulcsfontosságú biztonsági garanciát jelentene Ukrajna számára.

Az Európai Bizottság szóvivője megerősítette, hogy

Ukrajna jövőbeli uniós tagsága része a békemegállapodásról szóló tárgyalásoknak.

Ukrajna 2022-ben, az orosz invázió kezdete után kapott tagjelölti státuszt, 2023 végén pedig zöld utat a csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez. A formális egyeztetések 2024-ben indultak el, ám a folyamat azóta megrekedt, mivel Magyarország blokkolja az úgynevezett tárgyalási fejezetek megnyitását. Az uniós csatlakozás általában hosszú évekig tart, és minden tagállam egyhangú támogatását igényli.

