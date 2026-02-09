Négy év aggodalom után újraindul a költekezés Európában

Olaszországban és Spanyolországban kifejezetten bizakodóak a háztartások: a költési hajlandóság meghaladja a hosszú távú átlagot, sőt a 2022 eleji várakozásokat is. Németországban ugyan még az átlag alatt maradnak ezek a mutatók, de már elérték a 2022 eleji értékeket. Európa legnagyobb gazdaságait nézve némi lemaradásban egyedül Franciaország van.
A javulás hátterében elsősorban a háztartások aggodalmainak enyhülése áll.
A munkanélküliségi ráta decemberben történelmi mélypontra, 6,2 százalékra csökkent, főként a dél-európai országok kedvező munkaerőpiaci folyamatai miatt. Az infláció januárban 1,7 százalékra, vagyis az Európai Központi Bank (EKB) 2 százalékos árstabilitási célértéke alá süllyedt. Az előrejelzések szerint ez lehetővé teszi, hogy az EKB 2026 egészében semleges monetáris politikát folytasson, ami stabilizálja a hitelkamatokat és élénkítheti a hitelkeresletet.
A fogyasztás 2026-os fellendülésének feltételei tehát több oldalról is adottak. A növekedést a bérek vásárlóerejének emelkedése és a megtakarítási ráta csökkenése egyaránt támogatja. A gazdaságpolitika is kedvező irányba hat: Németországban emelik a minimálbért, Olaszországban adócsökkentés segíti a középosztályt, Franciaországban pedig a költségvetési konszolidáció nem terheli közvetlenül a háztartásokat.
A fogyasztás fokozatos élénkülése többletkeresletet teremt a gazdaságban, ezért erősíti a gazdasági növekedés gyorsulásáról szóló elemzői várakozásokat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Többlettel indította az évet a költségvetés
De ez nem szokatlan, sőt.
Majdnem 10 éve nem volt ilyen: a befagyott tengeren indult autóforgalom két sziget közt
Videón, ahogy személyautók százai vágnak neki a masszív jégtakarón kijelölt útnak.
Kinyírja 20 éves szolgáltatását a Microsoft: 2027. január 1. a végső határidő
Modernebb megoldás jön.
Fokozódik a feszültség: újabb vasfüggöny ereszkedett Európára, csak most karbonból van
Kihátrálásra kényszerült az unió.
A Spar felveszi a harcot a mérleggel trükközőkkel
AI ismeri fel a terméket.
Ischinger: Európa-szerte atomrakétákat kellene telepíteni
Súlyos kijelentést az európai biztonságpolitikai pápa.
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Áfa levonási jog: a Kúria felülvizsgálta korábbi álláspontját
A magyar bírósági gyakorlat az áfa-levonási jog vitáiban hosszú ideig viszonylag stabil elvre épült: a levonás alapja csak tartalmilag hiteles számla lehet, és minden ügylet során vizsgálni
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé
15 milliárd dollár rohan a füvön
Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
Rémálom a postaládában - tartozások a múltból
Követeléskezelők régi tartozásokkal fenyegetnek? Ismerd meg jogaid, ismerheted fel a trükköket és védd meg magad. Az utóbbi években egyre többen szembesülnek azzal a megdöbbentő helyzette
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.