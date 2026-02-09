  • Megjelenítés
Négy év aggodalom után újraindul a költekezés Európában
Négy év aggodalom után újraindul a költekezés Európában

Portfolio
Az euróövezetben immár két éve folyamatosan javul a háztartások költési szándéka, 2026 januárjára pedig a mutató visszatért a 2022 eleji szintre. A fogyasztói bizalmi index ennél lassabban emelkedett, a munkaerőpiaci és megélhetési félelmek azonban fokozatosan enyhülnek, és a vásárlási szándékok alapján már nem akadályozzák a fogyasztás lehetséges fellendülését - áll a BNP Paribas friss elemzésében.

Olaszországban és Spanyolországban kifejezetten bizakodóak a háztartások: a költési hajlandóság meghaladja a hosszú távú átlagot, sőt a 2022 eleji várakozásokat is. Németországban ugyan még az átlag alatt maradnak ezek a mutatók, de már elérték a 2022 eleji értékeket. Európa legnagyobb gazdaságait nézve némi lemaradásban egyedül Franciaország van.

A javulás hátterében elsősorban a háztartások aggodalmainak enyhülése áll.

A munkanélküliségi ráta decemberben történelmi mélypontra, 6,2 százalékra csökkent, főként a dél-európai országok kedvező munkaerőpiaci folyamatai miatt. Az infláció januárban 1,7 százalékra, vagyis az Európai Központi Bank (EKB) 2 százalékos árstabilitási célértéke alá süllyedt. Az előrejelzések szerint ez lehetővé teszi, hogy az EKB 2026 egészében semleges monetáris politikát folytasson, ami stabilizálja a hitelkamatokat és élénkítheti a hitelkeresletet.

A fogyasztás 2026-os fellendülésének feltételei tehát több oldalról is adottak. A növekedést a bérek vásárlóerejének emelkedése és a megtakarítási ráta csökkenése egyaránt támogatja. A gazdaságpolitika is kedvező irányba hat: Németországban emelik a minimálbért, Olaszországban adócsökkentés segíti a középosztályt, Franciaországban pedig a költségvetési konszolidáció nem terheli közvetlenül a háztartásokat.

A fogyasztás fokozatos élénkülése többletkeresletet teremt a gazdaságban, ezért erősíti a gazdasági növekedés gyorsulásáról szóló elemzői várakozásokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

