Tűkön ülnek a befektetők - brutális adatok jöhetnek Amerikából

Eseménydús héten vagyunk túl a nemzetközi piacokon. Estek a technológiai részvények, miközben az európai és ázsiai piacok nagyot emelkedtek. Erősödött a dollár, beszakadt a Bitcoin, és óriási volatilitás mellett kereskedtek a nemesfémekkel is. Eközben a kötvénypiacokat relatív nyugalom övezte.
A közös nevező: a leendő amerikai jegybankelnök Kevin Warsh személye.
A piac attól retteg, hogy Warsh a vártnál szigorúbb hangnemet üt meg a likviditási trendeket illetően. Mi viszont a héten éppen amellett érveltünk, hogy a piac téved, és valójában Warsh nagy átalakításokra készül.
