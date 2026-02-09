Tűkön ülnek a befektetők - brutális adatok jöhetnek Amerikából

A héten egy nagyon furcsa kombinációt láthatunk. Kevés adat jön, de ami érkezik, az elképesztően fontos lesz. Az USA-ban, Japánban és Magyarországon is nagy fejlemények várhatóak egy olyan helyzetben, amikor a dollár utat keres magának, a nemesfémek volatilitása az egeket verdesi, míg a technolóiai részvények a sebeiket nyalogatják.

Eseménydús héten vagyunk túl a nemzetközi piacokon. Estek a technológiai részvények, miközben az európai és ázsiai piacok nagyot emelkedtek. Erősödött a dollár, beszakadt a Bitcoin, és óriási volatilitás mellett kereskedtek a nemesfémekkel is. Eközben a kötvénypiacokat relatív nyugalom övezte.

A közös nevező: a leendő amerikai jegybankelnök Kevin Warsh személye.

A piac attól retteg, hogy Warsh a vártnál szigorúbb hangnemet üt meg a likviditási trendeket illetően. Mi viszont a héten éppen amellett érveltünk, hogy a piac téved, és valójában Warsh nagy átalakításokra készül.