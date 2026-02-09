Váratlanul lemondott François Villeroy de Galhau

A francia gazdasági és politikai elit számára váratlan bejelentést tett hétfőn kora délután François Villeroy de Galhau: a 67. életévéhez közeledő jegybankelnök levélben tájékoztatta a Banque de France munkatársait, hogy június elején, második mandátuma lejárta előtt egy évvel távozik posztjáról – számolt be a Les Echos.
Bár a lap szerint a párizsi Hotêl de Toulouse, a jegybank épületének folyosóin hetek óta keringtek pletykák egy esetleges korai visszavonulásról, a hivatalos megerősítés így is meglepetésként érte az intézményt. Lapértesülések alapján Villeroy a döntéséről január 29-én már tájékoztatta Emmanuel Macron államfőt, másnap pedig az akkori gazdasági minisztert, Roland Lescure-t is. A bejelentés időzítése tudatos: a jegybank 2028-ig szóló stratégiai tervének véglegesítése után adja át a stafétát.
Villeroy de Galhau döntését azzal indokolta, hogy átveszi az Fondation Apprentis d'Auteuil elnöki posztját.
A katolikus ihletésű, hátrányos helyzetű fiatalokat segítő szervezet Franciaország egyik meghatározó gyermekvédelmi és oktatási intézménye: mintegy 8 ezer alkalmazottal 430 intézményben 40 ezer fiatalt támogat. A jelenlegi elnök, Jean-Marc Sauvé – a francia Államtanács egykori alelnöke – júniusban távozik. A jegybankelnök saját megfogalmazása szerint új feladatát önkéntes vállalásként, a „közjó további szolgálataként” értelmezi. Levelében úgy fogalmazott:
közel tizenegy év után úgy érzem, teljesítettem küldetésem lényegi részét, és most alkalmas az idő a felelősség átadására.
Az elmúlt hetekben már több intézményt is felkeresett, jelezve, hogy szerepvállalása nem pusztán formális lesz.
Kiemelte a jegybankelnöki ciklusának eredményeit, köztük a nők arányának növekedését a szervezeten belül, valamint azt, hogy a Banque de France a G20-országok közül a „legzöldebb” központi bankká vált fenntarthatósági vállalásai révén. Innovációs téren a digitális euró projektet említi lemondó levelében, amelyben a francia jegybank aktív szerepet játszott az Európai Központ Bank keretein belül. A szervezet hitelességének erősödését is saját érdemei között sorolja:
állítása szerint tíz év alatt 50 százalékról 69 százalékra emelkedett az intézménybe vetett lakossági bizalom.
Jóval visszafogottabban beszél ugyanakkor a készpénzhasználat visszaszorulásához igazított szervezeti átalakításról, amely 2015 és 2022 között több mint 25 százalékos létszámcsökkentéssel, több mint háromezer munkahely megszüntetésével járt – nem kevés belső feszültséget okozva.
Távozásával Villeroy de Galhau lemond az Európai Központi Bank Kormányzótanácsában betöltött tagságáról is, ahol az elmúlt évtizedben a monetáris politika irányvonalát meghatározó viták egyik visszatérő szereplője volt.
Mint arra a Les Echos kitér, a „héják” és „galambok” közötti klasszikus törésvonalon túlmutató, pragmatikus megközelítést képviselt: a fiskális ortodoxiát hangsúlyozó és a gazdaságélénkítést előtérbe helyező álláspontok között igyekezett egyensúlyt tartani. Búcsúlevelében azt írta, hogy
az infláció elleni küzdelem győzelemmel zárult, és bár a nemzetközi bizonytalanság továbbra is jelentős, az EKB monetáris politikája jó pozícióban van.
Az EKB elnöke, Christine Lagarde személyes hangú levélben méltatta „realizmusát és erős európai meggyőződését”, valamint a Franciaország és Európa közös érdekében végzett, több mint egy évtizedes szolgálatát.
Az utódlás kérdése máris mozgásba hozta a francia politikai és pénzügyi köröket. Két nevet említenek a poszton lehetséges követőjeként: az egyik Benoît Coeuré, a francia versenyhatóság jelenlegi vezetője, aki korábban nyolc éven át az EKB igazgatósági tagja volt, és 2015-ben már pályázott a jegybankelnöki posztra.
A másik lehetséges jelölt Emmanuel Moulin, az Elysée-palota főtitkára, korábbi kincstári főigazgató és elnöki tanácsadó. Az ő esetében politikai időzítési kérdések merülhetnek fel:
Emmanuel Macron számára kényes lehet egy ilyen kulcsember év eleji elvesztése, ráadásul a kinevezést a nemzetgyűlés és a szenátus is vizsgálja majd.
A mostani lemondással ugyanakkor egy fontos hatalmi kérdés is eldőlt: a Banque de France következő vezetőjét még Emmanuel Macron nevezi ki, nem pedig a 2027-es elnökválasztás után hivatalba lépő utódja. Ez a döntés a francia jegybank és az EKB jövőbeli erőviszonyait is befolyásolhatja, különösen annak fényében, hogy 2027-ben az EKB igazgatóságában is megüresedik egy hely Christine Lagarde várható távozásával.
Címlapkép forrása: Nathan Laine/Bloomberg via Getty Images
Fejet hajtanak az uniós vámok előtt, csak jussanak be a piacra
Még a világ legnépesebb országa sem kap kivételeket Ursula von der Leyentől.
Markáns fordulat jön - Megszólaltak a meteorológusok
Hétvégére jöhet lehűlés
Tisztítótűz söpört végig a tőzsdéken: egy meglepő területen is szembetűnő volt a hatás
Megnéztük, mekkora visszhangot váltott ki.
Történelmi mélyponton a dollár: az IMF-vezér elárulta, mi várható a következő hónapokban
Az amerikai deviza egy közel két évtizedes trendvonalról szakad le.
Hiába van meleg, jön az ónos eső
Figyelmeztetnek a meteorológusok.
Valakik őrületes összeget toltak befektetésekbe – Kiderült, kiknek a kezében van a magyar államadósság
Nem az állampapír lett a legnépszerűbb.
Egyre nagyobbak a kérdőjelek az orosz olajjal kapcsolatban
Homályos nyilatkozatot közölt Új-Delhi.
Történelmi megállapodás született az éj leple alatt: gigantikus fegyvergyárak épülhetnek Ukrajna védelmére
A francia arzenál krémjét fogja megkapni Kijev.
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé
15 milliárd dollár rohan a füvön
Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
Áfa levonási jog: a Kúria felülvizsgálta korábbi álláspontját
A magyar bírósági gyakorlat az áfa-levonási jog vitáiban hosszú ideig viszonylag stabil elvre épült: a levonás alapja csak tartalmilag hiteles számla lehet, és minden ügylet során vizsgálni
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
Rémálom a postaládában - tartozások a múltból
Követeléskezelők régi tartozásokkal fenyegetnek? Ismerd meg jogaid, ismerheted fel a trükköket és védd meg magad. Az utóbbi években egyre többen szembesülnek azzal a megdöbbentő helyzette
Miért fontos még mindig a gazdaság növekedése egy országnak?
És lehet-e beszélni GDP nélkül sikeres gazdaságpolitikáról?
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?