Váratlanul lemondott François Villeroy de Galhau

Lemondott elnöki posztjáról a François Villeroy de Galhau, a francia jegybank vezetője. Távozik az Európai Központi Bank Kormányzótanácsából is, ahol az elmúlt évtizedben a monetáris politika irányvonalát meghatározó viták egyik főszereplője volt. A mostani lemondással ugyanakkor egy fontos hatalmi kérdés is eldőlt: a Banque de France következő vezetőjét még Emmanuel Macron francia elnök nevezheti ki, ami az EKB erőviszonyaira is hatással lehet.

A francia gazdasági és politikai elit számára váratlan bejelentést tett hétfőn kora délután François Villeroy de Galhau: a 67. életévéhez közeledő jegybankelnök levélben tájékoztatta a Banque de France munkatársait, hogy június elején, második mandátuma lejárta előtt egy évvel távozik posztjáról – számolt be a Les Echos.

Bár a lap szerint a párizsi Hotêl de Toulouse, a jegybank épületének folyosóin hetek óta keringtek pletykák egy esetleges korai visszavonulásról, a hivatalos megerősítés így is meglepetésként érte az intézményt. Lapértesülések alapján Villeroy a döntéséről január 29-én már tájékoztatta Emmanuel Macron államfőt, másnap pedig az akkori gazdasági minisztert, Roland Lescure-t is. A bejelentés időzítése tudatos: a jegybank 2028-ig szóló stratégiai tervének véglegesítése után adja át a stafétát.

Villeroy de Galhau döntését azzal indokolta, hogy átveszi az Fondation Apprentis d'Auteuil elnöki posztját.

A katolikus ihletésű, hátrányos helyzetű fiatalokat segítő szervezet Franciaország egyik meghatározó gyermekvédelmi és oktatási intézménye: mintegy 8 ezer alkalmazottal 430 intézményben 40 ezer fiatalt támogat. A jelenlegi elnök, Jean-Marc Sauvé – a francia Államtanács egykori alelnöke – júniusban távozik. A jegybankelnök saját megfogalmazása szerint új feladatát önkéntes vállalásként, a „közjó további szolgálataként” értelmezi. Levelében úgy fogalmazott:

közel tizenegy év után úgy érzem, teljesítettem küldetésem lényegi részét, és most alkalmas az idő a felelősség átadására.

Az elmúlt hetekben már több intézményt is felkeresett, jelezve, hogy szerepvállalása nem pusztán formális lesz.

Kiemelte a jegybankelnöki ciklusának eredményeit, köztük a nők arányának növekedését a szervezeten belül, valamint azt, hogy a Banque de France a G20-országok közül a „legzöldebb” központi bankká vált fenntarthatósági vállalásai révén. Innovációs téren a digitális euró projektet említi lemondó levelében, amelyben a francia jegybank aktív szerepet játszott az Európai Központ Bank keretein belül. A szervezet hitelességének erősödését is saját érdemei között sorolja:

állítása szerint tíz év alatt 50 százalékról 69 százalékra emelkedett az intézménybe vetett lakossági bizalom.

Jóval visszafogottabban beszél ugyanakkor a készpénzhasználat visszaszorulásához igazított szervezeti átalakításról, amely 2015 és 2022 között több mint 25 százalékos létszámcsökkentéssel, több mint háromezer munkahely megszüntetésével járt – nem kevés belső feszültséget okozva.

Távozásával Villeroy de Galhau lemond az Európai Központi Bank Kormányzótanácsában betöltött tagságáról is, ahol az elmúlt évtizedben a monetáris politika irányvonalát meghatározó viták egyik visszatérő szereplője volt.

Mint arra a Les Echos kitér, a „héják” és „galambok” közötti klasszikus törésvonalon túlmutató, pragmatikus megközelítést képviselt: a fiskális ortodoxiát hangsúlyozó és a gazdaságélénkítést előtérbe helyező álláspontok között igyekezett egyensúlyt tartani. Búcsúlevelében azt írta, hogy

az infláció elleni küzdelem győzelemmel zárult, és bár a nemzetközi bizonytalanság továbbra is jelentős, az EKB monetáris politikája jó pozícióban van.

Az EKB elnöke, Christine Lagarde személyes hangú levélben méltatta „realizmusát és erős európai meggyőződését”, valamint a Franciaország és Európa közös érdekében végzett, több mint egy évtizedes szolgálatát.

Az utódlás kérdése máris mozgásba hozta a francia politikai és pénzügyi köröket. Két nevet említenek a poszton lehetséges követőjeként: az egyik Benoît Coeuré, a francia versenyhatóság jelenlegi vezetője, aki korábban nyolc éven át az EKB igazgatósági tagja volt, és 2015-ben már pályázott a jegybankelnöki posztra.

A másik lehetséges jelölt Emmanuel Moulin, az Elysée-palota főtitkára, korábbi kincstári főigazgató és elnöki tanácsadó. Az ő esetében politikai időzítési kérdések merülhetnek fel:

Emmanuel Macron számára kényes lehet egy ilyen kulcsember év eleji elvesztése, ráadásul a kinevezést a nemzetgyűlés és a szenátus is vizsgálja majd.

A mostani lemondással ugyanakkor egy fontos hatalmi kérdés is eldőlt: a Banque de France következő vezetőjét még Emmanuel Macron nevezi ki, nem pedig a 2027-es elnökválasztás után hivatalba lépő utódja. Ez a döntés a francia jegybank és az EKB jövőbeli erőviszonyait is befolyásolhatja, különösen annak fényében, hogy 2027-ben az EKB igazgatóságában is megüresedik egy hely Christine Lagarde várható távozásával.

