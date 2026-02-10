Drágulhat az üzemanyag a rezsistop miatt

A kormány szerint 55 milliárd forintba kerül a rezsicsökkentés, ezt részben az üzemanyagkereskedőkkel fizettetik ki.

A kútláncokat képviselő Ásványolaj Szövetség főtitkára az RTL Híradónknak azt mondta

a költségek nőnek a rezsicsökkent miatt. Ennek pedig a forrása csak az üzemanyagárakban található meg, tehát hatással lesz az üzemanyagárakra a következő időszakban.

Hogy mekkora áremelkedést okozhat a rezsicsökkentés, azt még nem tudja az Ásványolaj Szövetség. Jelentős áremelkedés biztos nem fog okozni, de többletköltségként ennek költségbeli hatása lesz az üzemanyagárakban.

