Drágulhat az üzemanyag a rezsistop miatt
Drágulhatnak az üzemanyagok a januári rezsistop miatt, ezt a nagy kútláncokat képviselő ásványolaj-szövetség főtitkára mondta el az RTL Híradónak. Részben nekik kell állniuk az intézkedés költségét, és azt mondják, az autósokra hárulhat a kormány által kivetett egyszeri adó. Akár heteken belül többet fizethetnek az autósok a 30 százalékos rezsikedvezmény miatt, mondták el az RTL Híradóban.

A kormány szerint 55 milliárd forintba kerül a rezsicsökkentés, ezt részben az üzemanyagkereskedőkkel fizettetik ki.

A kútláncokat képviselő Ásványolaj Szövetség főtitkára az RTL Híradónknak azt mondta

a költségek nőnek a rezsicsökkent miatt. Ennek pedig a forrása csak az üzemanyagárakban található meg, tehát hatással lesz az üzemanyagárakra a következő időszakban.

Hogy mekkora áremelkedést okozhat a rezsicsökkentés, azt még nem tudja az Ásványolaj Szövetség. Jelentős áremelkedés biztos nem fog okozni, de többletköltségként ennek költségbeli hatása lesz az üzemanyagárakban.

