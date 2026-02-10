Egy egész iparágat sikerült megmentenie Brüsszelnek, új lépésre készülnek

Az ősszel bemutatott terv akár már a nyár előtt hatályba léphet, amennyiben az Európai Parlament jóváhagyja, és nem módosítja a szöveget.

A csomag egy új védintézkedést tartalmaz, amely a 2019-ben bevezetett mechanizmusra épül, de annak hiányosságait igyekszik kiküszöbölni.

A francia Vállalkozási Főigazgatóság (DGE) értékelése szerint a hat éve bevezetett uniós acélipari védintézkedés ugyan mérsékelte az importot, de időközben kiigazításra szorult, mert a kvóták elszakadtak a visszaeső európai kereslettől.

Az első dömpingellenes lépések még 2015-ben indultak Kínával és más beszállítókkal szemben, ám az export egy része más országokon keresztül jutott el az EU-ba. A 2019-es rendszer – amely 26 termékkategóriára országonkénti kvótát és azok túllépése esetén 25 százalékos pótlólagos vámot vezetett be – az olcsó import megugrására és az első Trump-adminisztráció intézkedéseire reagált.

Közben azonban az európai acélkereslet jelentősen visszaesett az építőipar és az autóipar válsága miatt, miközben egyes exportőrök kijátszási stratégiákkal, harmadik országokon keresztül tartották fenn jelenlétüket az uniós piacon.

A június 30-án lejáró intézkedést ezért szigorúbb szabályozás váltja fel: az import arányát 13 százalékra korlátoznák, a kvóták a felére csökkennének, a túllépés esetén alkalmazott pótlólagos vám pedig 50 százalékra emelkedne. Az Európai Bizottság – francia kezdeményezésre – felülvizsgálati záradékokkal igazítaná a kvótaszinteket a kereslet alakulásához, és megszüntetné a negyedévek közötti átvitel lehetőségét, csökkentve a korábbi piaci kilengéseket.

A kijátszás megnehezítését szolgálja az is, hogy a származás igazolásához bizonyítani kell az acél tényleges, adott országban történő megolvasztását, nem csupán ottani feldolgozását, ami szigorúbb eredetellenőrzést tesz szükségessé.

Nyitott kérdés marad ugyanakkor az intézkedések árakra gyakorolt hatása: az Európai Bizottság tanulmánya szerint ez mérsékelt lehet. Ennek oka, hogy az új rendszer 2030-ra 1,4 százalékkal növelné az európai acéltermelést, miközben 7,8 százalékkal csökkentené az importot a 2025-ös szinthez képest. A többi ágazat által fizetett acélár 3,25 százalékkal emelkedne, ami hozzávetőleg 0,42 százalékkal húzná fel a fogyasztói árakat. Ez különösen azokban az iparágakban jelenthet gondot, amelyek – mint az autóipar – egyszerre küzdenek válsággal és erős nemzetközi versennyel.

