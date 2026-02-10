  • Megjelenítés
Éles vita Prágában a költségvetés miatt
Éles vita Prágában a költségvetés miatt

Élesen bírálta Andrej Babiš populista miniszterelnök új kormányát a cseh független költségvetési tanács, amiért 2026-ra 310 milliárd koronás – mintegy 15 milliárd dolláros – költségvetési hiányt tervez, amely a testület szerint sérti a költségvetési felelősségi törvényt.

A decemberben hivatalba lépett kabinet új költségvetési tervezetet nyújtott be a parlamentnek, arra hivatkozva, hogy az előző kormány elképzelései irreálisak voltak. A korábbi javaslat 286 milliárd koronás hiánnyal számolt, de ebben benne volt a védelmi kiadások emelése és egy atomerőműhitel is, amelyek nem esnek a hiányplafon hatálya alá.

Mivel az új kormány csökkentette a védelmi kiadásokat, és elállt az atomerőműhitel felvételétől, a megengedett maximális hiány 246 milliárd korona lett volna. A most tervezett deficit tehát 64 milliárd koronával lépi túl a plafont – közölte a tanács.

Alena Schillerová pénzügyminiszter az X-en úgy reagált, hogy a költségvetés "a lehető legtöbb", amit elő tudtak készíteni.

Babiš korábban felesleges testületnek nevezte a költségvetési tanácsot.

Az új kormány többet költene útépítésre, a mezőgazdaság támogatására és a megújuló energiára, hogy csökkentse a háztartások és a vállalkozók villanyszámláit. Ezzel párhuzamosan a védelmi kiadásokat a GDP 2,35 százalékáról 2,1 százalékra vágná vissza.

Az európai NATO-tagállamokra Donald Trump amerikai elnök nyomást gyakorol a védelmi költségek emelése érdekében. Babiš azonban már tavaly, a választások előtt is irreálisnak nevezte azt az elképzelést, hogy a szövetség tagjai 2035-re a GDP 5 százalékára növeljék katonai kiadásaikat.

Forrás: Reuters

