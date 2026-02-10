Éles vita Prágában a költségvetés miatt

A decemberben hivatalba lépett kabinet új költségvetési tervezetet nyújtott be a parlamentnek, arra hivatkozva, hogy az előző kormány elképzelései irreálisak voltak. A korábbi javaslat 286 milliárd koronás hiánnyal számolt, de ebben benne volt a védelmi kiadások emelése és egy atomerőműhitel is, amelyek nem esnek a hiányplafon hatálya alá.
Mivel az új kormány csökkentette a védelmi kiadásokat, és elállt az atomerőműhitel felvételétől, a megengedett maximális hiány 246 milliárd korona lett volna. A most tervezett deficit tehát 64 milliárd koronával lépi túl a plafont – közölte a tanács.
Alena Schillerová pénzügyminiszter az X-en úgy reagált, hogy a költségvetés "a lehető legtöbb", amit elő tudtak készíteni.
Babiš korábban felesleges testületnek nevezte a költségvetési tanácsot.
Az új kormány többet költene útépítésre, a mezőgazdaság támogatására és a megújuló energiára, hogy csökkentse a háztartások és a vállalkozók villanyszámláit. Ezzel párhuzamosan a védelmi kiadásokat a GDP 2,35 százalékáról 2,1 százalékra vágná vissza.
Az európai NATO-tagállamokra Donald Trump amerikai elnök nyomást gyakorol a védelmi költségek emelése érdekében. Babiš azonban már tavaly, a választások előtt is irreálisnak nevezte azt az elképzelést, hogy a szövetség tagjai 2035-re a GDP 5 százalékára növeljék katonai kiadásaikat.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megszólalt Magyarországról a hitelminősítő: a közelgő választások miatt különösen magas az adósságkockázat
Régiós társaink sem lehetnek nyugodtak.
Sikeres volt a teszt: hamarosan jöhetnek Európa saját fejlesztésű hiperszonikus csapásmérő rakétái
Egy startup lehet a megoldás.
Bejelentette Moszkva: Trump engedett Oroszországnak, hatalmas lépést tett az amerikai elnök
A béke persze továbbra is kérdéses.
Meglepő fordulat a fronton? Sikernek örülhetnek az ukránok – De van egy dolog, amiért nem bízhatják el magukat
Több frontszakaszon is előrelépést tehettek.
Merénylet történt Magyarországon: rálőttek a polgármesterre, mentőhelikopter sietett a helyszínre
A politikus megsérült, de állapota nem súlyos.
Drámai fordulat: menekülni kell a korábbi sztárpapírokból?
Már nem olyan szép a kép.
Áfa levonási jog: a Kúria felülvizsgálta korábbi álláspontját
A magyar bírósági gyakorlat az áfa-levonási jog vitáiban hosszú ideig viszonylag stabil elvre épült: a levonás alapja csak tartalmilag hiteles számla lehet, és minden ügylet során vizsgálni
A pénzügyi nihilizmus a legrosszabbkor üti fel a fejét
"Az értelmetlen tartalékképzés helyett csak élvezd a játékot, amíg van zsetonod" - jött a tanács még a londoni befektetési bankártól is. Ez a pénzügyi nihilizmus,... The post A pénzügyi
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé
15 milliárd dollár rohan a füvön
Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Túlhúzták a forintot, vagy van még benne erő?
Hol áll meg az árfolyam?
Miért fontos még mindig a gazdaság növekedése egy országnak?
És lehet-e beszélni GDP nélkül sikeres gazdaságpolitikáról?
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.