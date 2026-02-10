  • Megjelenítés
Halálos baleset történt a HÉV vonalán
Gazdaság

Halálos baleset történt a HÉV vonalán

MTI
Baleset történt kedden a H5-ös HÉV vonalán, egy ember meghalt - közölte a Mávinform kedden a honlapján.

A tájékoztatás szerint a helyszínelés ideje alatt több szakaszon is módosult a közlekedés, a menetrend szerinti forgalom 13 óra körül helyreáll.

Az Országos Mentőszolgálat az MTI érdeklődésére azt közölte, hogy egy 40 év körüli férfi az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette.

Kapcsolódó cikkünk

Kritikus állapotban a főváros egyik legfontosabb vasútvonala: 50 éve nem látott felújítás jöhet

Paradigmaváltás történik a világ legértékesebb cégeinél - Ez a te befektetéseidet is érintheti

Történelmi összegeket öntenek az AI-ba a tech cégek, de valami nagyon nincs rendben a számokkal

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

PR cikk

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Katonai csapást hajtott végre az amerikai hadsereg: videón a Déli Lándzsa támadása – Halálos áldozatok is vannak
Hiába van meleg, jön az ónos eső
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility