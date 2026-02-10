  • Megjelenítés
Itt a figyelmeztetés, újra támad az ónos eső!
Gazdaság

Itt a figyelmeztetés, újra támad az ónos eső!

Portfolio
Keddről szerdára virradóra az Északi-középhegység térségében ismét téliesebbre fordulhat az időjárás, több helyen vegyes halmazállapotú csapadék hullhat. A fagypont alatti területeken gyenge ónos eső kialakulása sem zárható ki, ami elsősorban a közlekedésben okozhat nehézségeket. A határhoz közeli térségekben átmenetileg vékony, legfeljebb két centiméteres, olvadó hóréteg is megjelenhet, amely a déli órákig maradhat meg.

Keddről szerdára virradóra elsősorban az Északi-középhegység térségében vegyes halmazállapotú csapadék előfordulhat.

A fagypont alatti területeken időszakosan gyenge ónos eső sem kizárt.

A fent említett terület határhoz közel eső részein, hozzávetőlegesen a déli órákig jellemzően lepel - 2 cm olvadozó átmeneti hóréteg kialakulhat.

Címlapkép forrása: Stefano Madrigali Photography via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

PR cikk

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Katonai csapást hajtott végre az amerikai hadsereg: videón a Déli Lándzsa támadása – Halálos áldozatok is vannak
Bebizonyosodott: aki ezt az étrendet követi, az nagyobb eséllyel kerüli el a stroke-ot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility