Kritikus állapotban a főváros egyik legfontosabb vasútvonala: 50 éve nem látott felújítás jöhet

A Budapest és Szolnok közötti pályarész az ország egyik legforgalmasabb vasútvonala, ahol naponta több mint kétszáz személy- és tehervonat halad át.

Ennek ellenére az infrastruktúra állapota kritikus, mivel teljes körű felújítására legutóbb az 1970-es évek elején került sor. A romló műszaki állapot miatt jelenleg 40–60 km/órás sebességkorlátozás van érvényben az eredeti 80 km/órás engedélyezett sebesség helyett a Városliget elágazás és Kőbánya-Teher közötti szakaszon.

A felújítandó vonalrész jellegzetessége, hogy jelentős része az 1940-es években épített, 4–5 méter magas töltésen halad, míg Kőbánya-Teher és Kőbánya-Kispest állomások térségében már terepszinten fut a pálya. A töltéses szakaszon több jelentős műtárgy is található, köztük a Thököly út, az Egressy út, a Mogyoródi út és a Kerepesi út feletti hidak.

A feltételes közbeszerzés keretében komplex pályafelújítást kell elvégezni.

A vasúti pálya esetében 2152 vágány-folyóméter hosszon történik a felépítmény cseréje földmunkás technológiával és alépítmény-javítással, hézagnélküli felépítmény kialakításával. További 2798 vágány-folyóméteren ágyazatrostálást és hézagnélküli vágánycserét végeznek. A projekt része mintegy 25 600 négyzetméternyi terület növényzetének irtása is.

A műtárgyfelújítás során hat darab, vasúti terhet viselő acélszerkezetű, valamint öt darab vasbetonszerkezetű műtárgy korszerűsítését végzik el. A pályafelújítással párhuzamosan kicserélik a biztosítóberendezések, a távközlési rendszerek és az erősáramú létesítmények szükséges elemeit is. A kivitelező feladata lesz továbbá a megvalósításhoz szükséges technológiai tervek elkészítése.

