Még el sem kezdődött az év, már megmászhatatlannak látszik a világ legnagyobb adóssághegye

Az Egyesült Államok pénzügyi éve drágán indult: a Kongresszusi Költségvetési Hivatal (Congressional Budget Office, CBO) friss becslése szerint a 2026-os pénzügyi év első 4 hónapjában a szövetségi kormány 696 milliárd dolláros hiánnyal működött. A pénzügyi év októberben kezdődött, és már az első harmadában is folyamatos hitelfelvételre kényszerült az állam.

Csak januárban 94 milliárd dollárnyi új adósság keletkezett, ami a 16 hetes időszakra vetítve heti átlagban 43,5 milliárd dolláros deficitnek felel meg.

A hiányt nemcsak a kiadások és bevételek közötti tartós egyensúlytalanság növeli, hanem az államadósság kamatterhei is. Az Egyesült Államok teljes adóssága már meghaladja a 38,5 ezer milliárd dollárt, miközben a gazdaság éves teljesítménye körülbelül 31 ezer milliárd dollár a Federal Reserve Bank of St. Louis adatai szerint.

A Pénzügyminisztérium számai alapján január 31-ig 427 milliárd dollárt fizettek ki kamatokra, ami éves szinten – az újabb hitelfelvételekkel együtt – már 1 ezer milliárd dollár körüli kamatteherhez vezethet. Ez a szint először a 2024-es pénzügyi évben jelent meg, amikor a kamatkiadások elérték az 1,13 ezer milliárd dollárt, majd 2025-ben 1,22 ezer milliárd dollárra emelkedtek.

A folyamatokra Maya MacGuineas, a szövetségi költségvetés fenntarthatóságáért felelős bizottság elnöke is kommentálta, aki szerint az ország már most „a végtelen hitelfelvétel rutinjában” van.

Ha ez az ütem folytatódik, újabb 1,8 ezer milliárd dolláros vagy annál is nagyobb éves hiány felé tart az Egyesült Államok. MacGuineas hangsúlyozta: az államadósság már nagyjából a teljes gazdaság méretével egyezik meg, és ha a törvényhozók nem lépnek, a rekordmagas adósság és deficit válhat az új normává.

A riasztó számok ellenére a piacok és sok közgazdász egyelőre viszonylag nyugodtan szemlélik a költségvetési helyzetet.

Ennek egyik oka, hogy a kötvénypiacon nem látszanak pánikjelek: a 30 éves államkötvények hozama 4,8 százalék körül mozog, ami magasabb a tavalyi év véginél, de összhangban van a 2025-ös szintekkel.

A 10 éves hozamok szintén stabilak, nagyjából 4,2 százalékon állnak tavaly tavasz óta. Sok elemző szerint az ország több eszközzel is rendelkezik egy esetleges adósságválság kezelésére, például a pénzügyi intézmények kötelezésével állampapírok tartására, az infláció mérsékelt emelésével vagy akár újabb mennyiségi lazítással.

Ugyanakkor egyre többen figyelmeztetnek arra, hogy ha a gazdaság nem tudja kinövekedni az egészségtelen adósság–GDP arányt, a következmények súlyosak lehetnek. Ray Dalio, a Bridgewater Associates alapítója rendszeresen bírálja, hogy egyre több forrást visz el az adósság fenntartása.

Dalio több nyilvános megszólalásában gazdasági „szívrohamról” beszélt, és arra figyelmeztetett, hogy az ország jóval többet költ, mint amennyi bevétele van. Szerinte

a kamatfizetések olyanok, mint az erekben keletkező lerakódás: fokozatosan préselik kisebbre a gazdaság vásárlóerejét.

