Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Szerdán a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is változatlan marad, írja a holtankoljak.  

Szerdán sem változnak a nagykereskedelmi árak a benzin és a gázolaj tekintetében sem.

A mai napi (2026.02.10) aktuális átlagárak a következők:

  • 95-ös benzin: 560 Ft/liter
  • Gázolaj: 575 Ft/liter


