Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Szerdán sem változnak a nagykereskedelmi árak a benzin és a gázolaj tekintetében sem.
A mai napi (2026.02.10) aktuális átlagárak a következők:
- 95-ös benzin: 560 Ft/liter
- Gázolaj: 575 Ft/liter
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Meglepő lépésre szánta el magát a globális olajcég az alacsony olajárak miatt
Nem örülnek neki a befektetők.
Válság vagy lehetőség? Sajátos logika szerint indul a magyar ingatlanalap-kezelő
Schrancz Mihály vezérigazgatóval, a Realis Group alapítójával beszélgettünk.
Kemény ítéletet mondtak a németek: saját szövetségesük lett a világbéke egyik legnagyobb ellensége!
Eddig főleg az oroszoktól féltek, de változott a helyzet.
Hiába dől a pénz a fegyvergyártóhoz, mégis megütötték a részvényt
Hat százalékot esett a papír ma reggel.
Hidegzuhany a javából: brutálisan indul az év a lakásvásárlóknak
Szeptember óta a legmagasabb a lakásár-növekedés.
Trumppal játszatnák ki Orbán Viktort, hogy Ukrajna betegye a lábát a küszöbön az EU-ba
Brüsszelben egy olyan terv ölt testet, amely hiába tartaná még egy évtizeden az unió kívül Kijevet, legalább irányt adna az országnak.
Itt a mesterségesintelligencia-mánia újabb nyertese!
Nagyot ugrott az árfolyam.
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé
Áfa levonási jog: a Kúria felülvizsgálta korábbi álláspontját
A magyar bírósági gyakorlat az áfa-levonási jog vitáiban hosszú ideig viszonylag stabil elvre épült: a levonás alapja csak tartalmilag hiteles számla lehet, és minden ügylet során vizsgálni
15 milliárd dollár rohan a füvön
Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
Rémálom a postaládában - tartozások a múltból
Követeléskezelők régi tartozásokkal fenyegetnek? Ismerd meg jogaid, ismerheted fel a trükköket és védd meg magad. Az utóbbi években egyre többen szembesülnek azzal a megdöbbentő helyzette
Miért fontos még mindig a gazdaság növekedése egy országnak?
És lehet-e beszélni GDP nélkül sikeres gazdaságpolitikáról?
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?