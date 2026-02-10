Musk hirtelen hazarendeli a Tesla európai fejét

Joe Ward, a Tesla Európáért, a Közel-Keletért és Afrikáért felelős alelnöke irányítja a jövőben a vállalat értékesítési, szerviz- és kiszállítási szervezetét világszinten - értesült róla a Bloomberg. A kinevezést hivatalosan még nem jelentették be és a Tesla nem kommentálta az információkat, de Ward előléptetése arra utal, hogy a cég a terepen már bizonyított vezetőtől várja az eladások rendbetételét.
Minderre azért is szükség van, mert a Tesla az Egyesült Államokban lassuló kereslettel, Európában pedig komoly visszaeséssel küzd. Az eladások gyengülése mostanra odáig vezetett, hogy
2025-ben a Tesla elveszítette a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójának címét, amelyet a Magyarországon is aktív kínai BYD vett át.
Ward kinevezése ráadásul egy újabb távozás után történik, ugyanis nemrég hagyta el a céget az észak-amerikai értékesítésekért felelős vezető Omead Afshar is, aki Musk régi bizalmasának számít. Az elmúlt időszakban több ismert név is kiszállt a Teslából, mint például a cég humanoid robotprogramjának műszaki vezetője, Milan Kovac és a szoftverfejlesztést hosszú éveken át irányító David Lau.
Joe Ward egyébként 2010-ben még gyakornokként kezdett a Teslánál, majd lépésről lépésre haladt előre az értékesítési divízión belül. 2022-ben kapta meg az EMEA-régió irányítását, most pedig globális szerepben kell bizonyítania.
