Musk hirtelen hazarendeli a Tesla európai fejét
Musk hirtelen hazarendeli a Tesla európai fejét

Portfolio
Újabb vezetői átalakítás zajlik a Teslánál miután a vállalat európai működését eddig irányító vezető veszi át az elektromos autók globális értékesítésének felügyeletét. A lépés egy viszonylag nehéz időszakban jön az autógyártó számára, hiszen eladásai több kulcspiacon is visszaestek, így a cég egyre nagyobb nyomás alatt van.

Joe Ward, a Tesla Európáért, a Közel-Keletért és Afrikáért felelős alelnöke irányítja a jövőben a vállalat értékesítési, szerviz- és kiszállítási szervezetét világszinten - értesült róla a Bloomberg. A kinevezést hivatalosan még nem jelentették be és a Tesla nem kommentálta az információkat, de Ward előléptetése arra utal, hogy a cég a terepen már bizonyított vezetőtől várja az eladások rendbetételét.

Minderre azért is szükség van, mert a Tesla az Egyesült Államokban lassuló kereslettel, Európában pedig komoly visszaeséssel küzd. Az eladások gyengülése mostanra odáig vezetett, hogy

2025-ben a Tesla elveszítette a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójának címét, amelyet a Magyarországon is aktív kínai BYD vett át.

Ward kinevezése ráadásul egy újabb távozás után történik, ugyanis nemrég hagyta el a céget az észak-amerikai értékesítésekért felelős vezető Omead Afshar is, aki Musk régi bizalmasának számít. Az elmúlt időszakban több ismert név is kiszállt a Teslából, mint például a cég humanoid robotprogramjának műszaki vezetője, Milan Kovac és a szoftverfejlesztést hosszú éveken át irányító David Lau.

Joe Ward egyébként 2010-ben még gyakornokként kezdett a Teslánál, majd lépésről lépésre haladt előre az értékesítési divízión belül. 2022-ben kapta meg az EMEA-régió irányítását, most pedig globális szerepben kell bizonyítania.

Címlapkép forrása: THE WHITE HOUSE

