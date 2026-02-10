Súlyos kutatás került nyilvánosságra: rejtett kór pusztít, a rossz alvás ordító jel

A szakemberek több mint 5800, 65 év feletti ember adatait elemezték újra. A vizsgálatban az önbevalláson alapuló alvászavaros tüneteket, valamint kognitív tesztek és orvosi diagnózis alapján megállapított "valószínű demenciát" vettek figyelembe.

Az egyik legfontosabb megállapítás szerint

az időskori demenciás esetek 12,5 százaléka – vagyis nagyjából minden nyolcadik eset – az álmatlansággal hozható összefüggésbe.

Ez csak az Egyesült Államokban évente közel 450 000 embert jelent.

A kutatók először meghatározták, hogy az adatbázisukban szereplők közül hányan szenvedtek álmatlanságtól (28,7 százalék), illetve hányan tartoztak a "valószínű demenciával" élők közé (6,6 százalék). Ezeket az adatokat kombinálták korábbi kutatások eredményeivel, amelyek szerint

az alvászavarban szenvedők átlagosan 1,51-szer nagyobb eséllyel betegszenek meg Alzheimer-kórban.

Fontos hangsúlyozni, hogy a számítás matematikai modellen alapul, és önmagában nem bizonyít ok-okozati összefüggést.

Az alvászavarok és a demencia kapcsolata ráadásul kétirányú lehet: lehetséges, hogy a demenciával járó agyi változások idézik elő az alvási problémákat, és nem fordítva.

A tanulmány ennek ellenére értékes, mert konkrét becslést ad az álmatlanság lehetséges hatásáról. Az alvászavarok ugyanis módosítható kockázati tényezőnek számítanak, vagyis elvileg kezelhetők.

Az eredmények alapján az álmatlansághoz köthető demenciás esetek aránya a nőknél valamivel magasabb, mint a férfiaknál, és a legtöbb érintett a 85 év feletti korosztályból kerül ki.

Ezek az eredmények rámutatnak arra, hogy az alvás-egészséget be kell építeni az időskori ellátásba és a demencia megelőzési stratégiáiba"

– írják a kutatók.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images