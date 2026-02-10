Trump a notórius tartásdíjkerülők röghözkötésére készül

Az 1996-os szövetségi törvény eddig is lehetővé tette az útlevelek visszavonását 2 500 dollárt meghaladó tartozás esetén, a gyakorlat azonban most érdemben változik, mert az eljárás nemcsak kérelemhez kötötten, hanem hivatalból is megindulhat – tudta meg az AP.
Ugyan korábban az amerikai külügyminisztérium csak akkor lépett, ha az érintett útlevelet hosszabbított vagy más konzuli ügyet intézett, hamarosan automatikusan is megkezdődhet az útlevelek visszavonása az egészségügyi és humán szolgáltatásokért felelős minisztériumtól érkező adatok alapján. A változtatást egyelőre nem jelentették be nyilvánosan, és a végrehajtás várhatóan csak lépcsőzetesen történik majd.
A lap információi szerint első körben azokat érinti az intézkedés, akik több mint 100 000 dollárnyi elmaradt gyermektartásdíjjal tartoznak.
Ők úgy kerülhetik majd el az útlevelük bevonását, hogy az értesítést követően részletfizetési megállapodást kötnek az illetékes hatósággal. Jelenleg ezt a határt kevesebb mint 500 állampolgár haladja meg csupán, azonban ha a küszöbértéket később alacsonyabb összegre csökkentik, az érintettek száma jelentősen megemelkedhet.
A külügyminisztérium közlése szerint jelenleg annak lehetőségeit vizsgálják, miként lehet következetesebben érvényesíteni a régóta hatályos jogszabályt, hangsúlyozva, hogy a gyermektartásdíjat nem fizető szülőknek eleget kell tenniük jogi és erkölcsi kötelezettségeiknek.
Az útlevél-megvonási programnak 1996-os indulása óta,
még aktív fellépés nélkül is közel 621 millió dollárnyi elmaradást sikerült behajtani, kilenc esetben egyenként 300 000 dollárt meghaladó összeget.
A kormányzat célja az, hogy az intézkedés valódi visszatartó erőt jelentsen, és ne lehessen a nemzetközi utazással kikerülni a fizetési kötelezettségeket. Arról egyelőre nincs pontos adat, hány útlevéllel rendelkező szülőnek van elmaradása, és mikor jöhetnek újabb szigorítások, de a hatóságok szerint a következő körökben már jóval szélesebb réteget érinthet a lépés.
