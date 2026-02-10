Váratlan lemondás rázta fel a francia elitet: megelőző csapást mérhetnek a populistákra

A Nemzeti Tömörülés vezetője, Marine Le Pen jó eséllyel indul a jövő évi elnökválasztáson. A Francia Nemzeti Bank elnökének vártnál korábbi lemondása azonban azt jelenti, hogy utódját még a jelenlegi államfő, Emmanuel Macron nevezheti ki, és nem az, aki majd a választáson győz.

François Villeroy de Galhau, aki eredetileg 2027 októberéig maradt volna hivatalban, már idén júniusban távozik posztjáról.

Döntését személyes okokkal indokolta: egy, a nehéz sorsú fiatalokat segítő alapítvány vezetését szeretné elvállalni. Ez meglehetősen szokatlan lépés a G7-országok jegybankelnökei között, akik általában kitöltik mandátumukat, vagy hasonlóan magas rangú gazdasági pozícióba távoznak.

A döntés valódi hátterétől függetlenül a politikai következmény világos: a francia elit most még megerősítheti védvonalait, ha fel akar készülni Le Pen vagy pártfogoltja, Jordan Bardella esetleges hatalomra kerülésére. Hogy a populista vezetők mire képesek a jegybankokra nehezedő politikai nyomás terén, arra szemléletes példa Donald Trump korábbi amerikai elnök, aki a Fedet kamatcsökkentésekre próbálta rávenni – ezt Villeroy maga is élesen bírálta egy közös nemzetközi nyilatkozatban.

"Ha kiderül, hogy a személyes okoknál többről van szó, akkor ez egy olyan elit védekezési lépése, amely próbálja megőrizni a köztársaságot" – vélekedett Sofia Ventura, a Bolognai Egyetem professzora.

A kockázat ugyanakkor az, hogy az ilyen, előrehozott személyi döntések éppen a populista narratívák malmára hajthatják a vizet. Ezek szerint a pozíciók időzített feltöltése aláássa a demokráciát, mert a jelenlegi elit előre bebiztosítja magát a választók akarata ellenében.

Macron elnöksége alatt rendszeresen nevezett ki kulcspozíciókba olyan technokrata szakembereket, akik osztják az európai integráció mélyítésével és a hagyományos, "ortodox" gazdaságpolitikával kapcsolatos elkötelezettségét. Politikai súlya azonban jelentősen meggyengült, miután a 2024-es előrehozott parlamenti választások a szélsőbaloldalnak és Le Pen pártjának kedveztek.

Még ha Le Pen fellebbezése a politikai eltiltása ellen el is bukik, a közvélemény-kutatások szerint pártelnök-utódja, Jordan Bardella hasonlóan jó eséllyel pályázik a következő francia államfői mandátumra.

Nem ez lenne az első alkalom, hogy egy esetleges populista választási győzelem árnyékában megelőző személyi lépésekről szóló találgatások indulnak. 2022 júniusában az olasz jegybank akkori elnöke nyilvánosan cáfolta, hogy le kívánna mondani, miután egy lap arról írt: Mario Draghi miniszterelnök még az esetleges választások előtt lecserélné őt és más vezetőket kulcspozíciókban. Végül nem történt ilyen csere, és Giorgia Meloni még abban az évben hatalomra került.

Az Egyesült Királyságban Nigel Farage, a Reform UK párt vezetője a davosi Világgazdasági Fórumon nem zárta ki, hogy egy esetleges kormányra kerülés után lerövidítené a Bank of England elnökének mandátumát.

A jegybanki közösség különösen óvatos Le Pen szélsőjobboldali politikai táborával szemben, miután a 2017-es elnökválasztási kampányának középpontjában Franciaország euróövezetből való kiléptetése állt.

Azóta ugyan enyhített álláspontján, de továbbra is az európai szintű hatáskörök visszanyesését és a brüsszeli befolyás korlátozását ígéri. Bardella pedig tavaly novemberben kijelentette: hatalomra kerülve pártja arra ösztönözné az Európai Központi Bankot, hogy indítsa újra a mennyiségi lazítást Franciaország felduzzadt államadósságának kezelésére.

Az EKB a világ politikailag legfüggetlenebb jegybankja

– mondta Frederik Ducrozet, a Pictet Wealth Management makrokutatási vezetője. "Ha 2027-ben valamelyik szélsőség győz, fennáll a veszélye, hogy olyan valaki kerül döntéshozó pozícióba, aki mindennel szemben áll, amit az EKB tesz."

A 66 éves Villeroy kitart amellett, hogy távozása kizárólag az ő személyes döntése volt. "Mindazok, akik szabad emberként ismernek, és ismerik a függetlenségemet, tudják, hogy ha megkértek volna, visszautasítottam volna" – mondta a Les Échosnak. "Ez személyes döntés."

