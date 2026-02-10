Váratlan lemondás rázta fel a francia elitet: megelőző csapást mérhetnek a populistákra

A Nemzeti Tömörülés vezetője, Marine Le Pen jó eséllyel indul a jövő évi elnökválasztáson. A Francia Nemzeti Bank elnökének vártnál korábbi lemondása azonban azt jelenti, hogy utódját még a jelenlegi államfő, Emmanuel Macron nevezheti ki, és nem az, aki majd a választáson győz.
François Villeroy de Galhau, aki eredetileg 2027 októberéig maradt volna hivatalban, már idén júniusban távozik posztjáról.
Döntését személyes okokkal indokolta: egy, a nehéz sorsú fiatalokat segítő alapítvány vezetését szeretné elvállalni. Ez meglehetősen szokatlan lépés a G7-országok jegybankelnökei között, akik általában kitöltik mandátumukat, vagy hasonlóan magas rangú gazdasági pozícióba távoznak.
A döntés valódi hátterétől függetlenül a politikai következmény világos: a francia elit most még megerősítheti védvonalait, ha fel akar készülni Le Pen vagy pártfogoltja, Jordan Bardella esetleges hatalomra kerülésére. Hogy a populista vezetők mire képesek a jegybankokra nehezedő politikai nyomás terén, arra szemléletes példa Donald Trump korábbi amerikai elnök, aki a Fedet kamatcsökkentésekre próbálta rávenni – ezt Villeroy maga is élesen bírálta egy közös nemzetközi nyilatkozatban.
"Ha kiderül, hogy a személyes okoknál többről van szó, akkor ez egy olyan elit védekezési lépése, amely próbálja megőrizni a köztársaságot" – vélekedett Sofia Ventura, a Bolognai Egyetem professzora.
A kockázat ugyanakkor az, hogy az ilyen, előrehozott személyi döntések éppen a populista narratívák malmára hajthatják a vizet. Ezek szerint a pozíciók időzített feltöltése aláássa a demokráciát, mert a jelenlegi elit előre bebiztosítja magát a választók akarata ellenében.
Macron elnöksége alatt rendszeresen nevezett ki kulcspozíciókba olyan technokrata szakembereket, akik osztják az európai integráció mélyítésével és a hagyományos, "ortodox" gazdaságpolitikával kapcsolatos elkötelezettségét. Politikai súlya azonban jelentősen meggyengült, miután a 2024-es előrehozott parlamenti választások a szélsőbaloldalnak és Le Pen pártjának kedveztek.
Még ha Le Pen fellebbezése a politikai eltiltása ellen el is bukik, a közvélemény-kutatások szerint pártelnök-utódja, Jordan Bardella hasonlóan jó eséllyel pályázik a következő francia államfői mandátumra.
Nem ez lenne az első alkalom, hogy egy esetleges populista választási győzelem árnyékában megelőző személyi lépésekről szóló találgatások indulnak. 2022 júniusában az olasz jegybank akkori elnöke nyilvánosan cáfolta, hogy le kívánna mondani, miután egy lap arról írt: Mario Draghi miniszterelnök még az esetleges választások előtt lecserélné őt és más vezetőket kulcspozíciókban. Végül nem történt ilyen csere, és Giorgia Meloni még abban az évben hatalomra került.
Az Egyesült Királyságban Nigel Farage, a Reform UK párt vezetője a davosi Világgazdasági Fórumon nem zárta ki, hogy egy esetleges kormányra kerülés után lerövidítené a Bank of England elnökének mandátumát.
A jegybanki közösség különösen óvatos Le Pen szélsőjobboldali politikai táborával szemben, miután a 2017-es elnökválasztási kampányának középpontjában Franciaország euróövezetből való kiléptetése állt.
Azóta ugyan enyhített álláspontján, de továbbra is az európai szintű hatáskörök visszanyesését és a brüsszeli befolyás korlátozását ígéri. Bardella pedig tavaly novemberben kijelentette: hatalomra kerülve pártja arra ösztönözné az Európai Központi Bankot, hogy indítsa újra a mennyiségi lazítást Franciaország felduzzadt államadósságának kezelésére.
Az EKB a világ politikailag legfüggetlenebb jegybankja
– mondta Frederik Ducrozet, a Pictet Wealth Management makrokutatási vezetője. "Ha 2027-ben valamelyik szélsőség győz, fennáll a veszélye, hogy olyan valaki kerül döntéshozó pozícióba, aki mindennel szemben áll, amit az EKB tesz."
A 66 éves Villeroy kitart amellett, hogy távozása kizárólag az ő személyes döntése volt. "Mindazok, akik szabad emberként ismernek, és ismerik a függetlenségemet, tudják, hogy ha megkértek volna, visszautasítottam volna" – mondta a Les Échosnak. "Ez személyes döntés."
Címlapkép forrása: EU
Kritikus állapotban a főváros egyik legfontosabb vasútvonala: 50 éve nem látott felújítás jöhet
Kezdődik a közbeszerzés.
Trump döntése alapjaiban forgathatja fel a világ legnagyobb gazdaságát
A Fed új elnöke vezetheti a gazdasági fordulatot.
Botrány a tőzsdén: hazugság volt a súlyos vád, ami egy techcéget ért
Bocsánatot kért az illető.
Leállás az MBH banknál: az MNB máris felügyeleti lépéseket emleget
Haladéktalanul megkezdték az egyeztetéseket.
Megbukott Ursula von der Leyen titkos terve, saját alelnöke puccsolta meg
Durván vissza kell vágni az Európai Bizottság elnökének ambícióit.
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Itt vannak a friss adatok.
Hihetetlen, mit művel a 7 százalékos szuperállampapír
Ezt nem láttuk jönni.
Áfa levonási jog: a Kúria felülvizsgálta korábbi álláspontját
A magyar bírósági gyakorlat az áfa-levonási jog vitáiban hosszú ideig viszonylag stabil elvre épült: a levonás alapja csak tartalmilag hiteles számla lehet, és minden ügylet során vizsgálni
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé
15 milliárd dollár rohan a füvön
Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
Rémálom a postaládában - tartozások a múltból
Követeléskezelők régi tartozásokkal fenyegetnek? Ismerd meg jogaid, ismerheted fel a trükköket és védd meg magad. Az utóbbi években egyre többen szembesülnek azzal a megdöbbentő helyzette
Miért fontos még mindig a gazdaság növekedése egy országnak?
És lehet-e beszélni GDP nélkül sikeres gazdaságpolitikáról?
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?